До сліз. Як в "АТБ" проходить хвилина мовчання (відео)

Відлік хвилини мовчання лунає через гучномовці

В супермаркетах мережі "АТБ" по всій країні з початку травня запровадили хвилину мовчання для вшанування українців загинули внаслідок збройної агресії Росії. В мережі показали, як це відбувається.

Відео хвилини мовчання в "АТБ" опублікував користувач соцмережі TikTok В'ячеслав Твердохлєб. Кадри знято біля кас. О 9:00 починає лунати відрахунок секунд, касири зупиняють роботу та встають, люди мовчки стоять у черзі.

Як відомо, Указ президента про загальнонаціональну хвилину мовчання в Україні діє з 16 березня 2022 року. Щодня о 9:00 українці мають вшановувати пам'ять всіх співвітчизників, які загинули внаслідок збройної агресії Росії.

На вулицях багатьох міст через гучномовці лунає відлік хвилини мовчання. Подекуди поліція на хвилину зупиняє рух транспорту центральними вулицями.

Коли стало відомо, що "АТБ" також долучається до такої форми вшанування пам'яті тих, кого вбила Росія, у суспільстві розгорілися дискусії. Частина підтримала це рішення, а дехто розкритикував, адже вбачає у хвилині мовчання примус або "театральність".

Раніше "Телеграф" розповідав, чи вдасться повернути кошти, якщо купив в "АТБ" прострочку, а чек викинув.