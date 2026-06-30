Не пропустіть 1 липня: що важливо знати абітурієнтам для вступу до ВНЗ

Названі деталі подання документів, терміни та ключові правила для вступників

З 1 липня 2026 року у абітурієнтів з’явиться можливість створювати електронні кабінети для вступу до вищих навчальних закладів. Таким чином, вони зможуть подавати необхідні документи, стежити за ходом вступної кампанії, реєструватися на творчі конкурси та перевіряти результати відбору в режимі онлайн.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає основну інформацію для цього року абітурієнтів — як створити електронний кабінет, як подати заяву, які документи потрібні і так далі.

Створення електронного кабінету

Обліковий запис необхідно створити у Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО). Для реєстрації необхідно буде вказати такі дані:

адресу електронної пошти, яка стане логіном для входу до особистого електронного кабінету абітурієнта;

пароль;

серію та номер документа про раніше здобуту освіту;

номер, PIN-код та рік сертифіката НМТ;

паспортні дані чи РНОКПП;

інформацію про пільги або спеціальні умови надходження.

номер телефону;

Далі необхідно:

завантажити кольорове фото формату 3×4 (jpg та розміром до 1 Мб)

у разі потреби додати інші документи або сертифікати НМТ різних років.

При цьому, як зазначають у МОН, немає необхідності реєструватися у перший день, оскільки дата створення кабінету не впливає на шанси вступу.

Реєстрація поки що закрита. Скріншот: сайт ЄДЕБО

Подання заяви у паперовій формі

Як повідомляє Освіта.ua, заява у паперовій формі подається вступникам у зв’язку з неможливістю зареєструвати особистий електронний кабінет вступника у випадках:

подання документів іноземцями та особами без громадянства, крім осіб з видом на постійне проживання в Україні, та осіб, документованих посвідченням особи, яка потребує додаткового захисту, або посвідченням біженця;

у разі надання іноземного документа про освіту;

у разі подання документа про раніше отриману освіту, виданого до впровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;

у разі неможливості зареєструвати особистий електронний кабінет вступника або подати заяву в електронному вигляді з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії вищої освіти.

заяву у паперовій формі вступник подає особисто до приймальної комісії вищої освіти (за згодою навчального закладу або у разі перебування вступника на тимчасово окупованій території – дистанційно з використанням коштів електронного зв’язку).

Зміст буде таким самим, як і для заяв в електронній формі.

Скільки можна подавати заяв

У 2026 році дозволяється подавати до п’яти заяв на бюджет та до п’яти заяв на контракт до закладів вищої освіти. Таким чином, загалом можна подати 10 заяв.

Важливо врахувати, що кілька заяв можна подати як до одного вишу на різні спеціальності або до різних вишів.

Як відбувається конкурсний відбір

Відбір формується на основі:

результатів НМТ;

конкурсного балу;

обраної спеціальності та кількості бюджетних місць.

В особистому кабінеті абітурієнт зможе відстежувати:

конкурсні списки;

статус заяви;

рекомендації до зарахування.

Після того, як результати будуть оприлюднені, той, хто надходить, отримує повідомлення про можливість зарахування.

Список спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників

Важливо для кожного

Щорічно абітурієнти мають кілька типових помилок, які можуть коштувати їм надходження:

неправильне введення PIN-коду сертифіката НМТ;

помилки у паспортних даних чи РНОКПП;

завантаження фото невідповідного формату;

несвоєчасне подання заяв;

ігнорування дедлайнів.

Тому необхідно суворо дотримуватися цих пунктів, щоб не виникло проблем.

Головні дати вступу на бакалаврат

1 липня – старт реєстрації електронних кабінетів;

3 липня — початок реєстрації на творчі конкурси та співбесіди;

10 липня о 18:00 – завершення реєстрації на творчі конкурси та співбесіди для вступників до бюджету;

25 липня о 18:00 — завершення реєстрації для вступників тільки на контракт;

19 липня — початок подання заяв;

1 серпня о 18:00 – завершення подання заяв;

не пізніше 6 серпня – оприлюднення списків, рекомендованих до зарахування;

до 11 серпня о 18.00 – підтвердження вибору місця навчання;

до 13 серпня — зарахування на бюджет та контракт за заявами з пріоритетом;

15 жовтня – завершення роботи електронних кабінетів.

Вступ на магістратуру та аспірантуру

Основна сесія вступних іспитів до магістратури триватиме з 26 червня по 14 липня, додаткова – з 3 по 21 серпня. Для аспірантів основну сесію заплановано на 14-29 липня, додаткову — на 24-28 серпня.

Надходження на магістратуру відбуватиметься за результатами іспитів (ЗНО). Обов’язково ЄВІ – єдиний вступний іспит, що містить тест загальної навчальної компетентності та тест із іноземної мови.

Для деяких спеціальностей передбачено професійний іспит. Вступники до аспірантури складатимуть іспит з методології наукових досліджень, іспит зі спеціальності та інші випробування, якщо це передбачено правилами конкретної установи.

Шпаргалка для абітурієнта у 2026 році. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні хочуть змінити правила НМТ. Є нюанси, які важливо знати для кожного.