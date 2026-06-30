Не пропустите 1 июля: что важно знать абитуриентам для поступления в ВУЗы
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Названы детали подачи документов, сроки и ключевые правила для поступающих
С 1 июля 2026 года у абитуриентов появится возможность создавать электронные кабинеты для поступления в высшие учебные заведения. Таким образом они смогут подавать необходимые документы, следить за ходом вступительной кампании, регистрироваться на творческие конкурсы и проверять результаты отбора в режиме онлайн.
В этом материале "Телеграф" рассказывает основную информацию для абитуриентов в этом году — как создать электронный кабинет, как подать заявление, какие документы нужны и так далее.
Создание электронного кабинета
Учетную запись необходимо создать в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕГЭБО). Для регистрации необходимо будет указать следующие данные:
- адрес электронной почты, который станет логином для входа в личный электронный кабинет абитуриента;
- пароль;
- серию и номер документа о ранее полученном образовании;
- номер, PIN-код и год сертификата НМТ;
- паспортные данные или РНОКПП;
- информацию о льготах или специальных условиях поступления.
- номер телефона;
Далее необходимо:
- загрузить цветное фото формата 3×4 (jpg и размером до 1 Мб)
- при необходимости добавить другие документы или сертификаты НМТ разных лет.
При этом, как отмечают в МОН, нет необходимости регистрироваться в первый день, поскольку дата создания кабинета не влияет на шансы поступления.
Подача заявления в бумажной форме
Как сообщает Освіта.ua, заявление в бумажной форме подается поступающим в связи с невозможностью зарегистрировать личный электронный кабинет поступающего в случаях:
- представления документов иностранцами и лицами без гражданства, кроме лиц с видом на постоянное проживание в Украине, и лиц, документированных удостоверением лица, нуждающегося в дополнительной защите, или удостоверением беженца;
- в случае предоставления иностранного документа об образовании;
- в случае представления документа о ранее полученном образовании, выданного к внедрению фотополимерных технологий их изготовления;
- в случае невозможности зарегистрировать личный электронный кабинет поступающего или подать заявление в электронном виде по другим причинам, что подтверждено справкой приемной комиссии высшего образования.
- заявление в бумажной форме поступающий подает лично в приемную комиссию высшего образования (по согласию учебного заведения или в случае пребывания поступающего на временно оккупированной территории – дистанционно с использованием средств электронной связи).
Содержание будет таким же, как и для заявлений в электронной форме.
Сколько можно подавать заявлений
В 2026 году разрешается подавать до пяти заявлений на бюджет и до пяти заявлений на контракт в учреждения высшего образования. Таким образом, в целом можно подать 10 заявлений.
Важно учесть, что несколько заявлений можно подать как в один вуз на разные специальности или же в разные вузы.
Как проходит конкурсный отбор
Отбор формируется на основе:
- результатов НМТ;
- конкурсного балла;
- выбранной специальности и количества бюджетных мест.
В личном кабинете абитуриент сможет отслеживать:
- конкурсные списки;
- статус заявления;
- рекомендации к зачислению.
После того, как результаты будут обнародованы, поступающий получает уведомление о возможности зачисления.
Важно для каждого
Ежегодно у абитуриентов есть несколько типичных ошибок, которые могут стоить им поступления:
- неправильный ввод PIN-кода сертификата НМТ;
- ошибки в паспортных данных или РНОКПП;
- загрузка фото несоответствующего формата;
- несвоевременная подача заявлений;
- игнорирование дедлайнов.
Потому необходимо строго равильно соблюдать эти пункты, чтобы не возникло проблем.
Главные даты поступления на бакалавриат
- 1 июля – старт регистрации электронных кабинетов;
- 3 июля — начало регистрации на творческие конкурсы и собеседования;
- 10 июля в 18:00 — завершение регистрации на творческие конкурсы и собеседования для поступающих на бюджет;
- 25 июля в 18:00 — завершение регистрации для вступающих только на контракт;
- 19 июля — начало подачи заявлений;
- 1 августа в 18:00 — завершение подачи заявлений;
- не позднее 6 августа – обнародование списков рекомендованных к зачислению;
- до 11 августа в 18:00 – подтверждение выбора места обучения;
- до 13 августа — зачисление на бюджет и контракт по заявлениям с приоритетом;
- 15 октября — завершение работы электронных кабинетов.
Поступление на магистратуру и аспирантуру
Основная сессия вступительных экзаменов в магистратуру продлится с 26 июня по 14 июля, дополнительная — с 3 по 21 августа. Для аспирантов основная сессия запланирована на 14-29 июля, дополнительная — на 24-28 августа.
Поступление на магистратуру будет происходить по результатам экзаменов (ВНО). Обязательно ЕВИ — единственный вступительный экзамен, содержащий тест общей учебной компетентности и тест по иностранному языку.
Для некоторых специальностей предусмотрен профессиональный экзамен. Поступающие в аспирантуру будут сдавать экзамен по методологии научных исследований, экзамен по специальности и другие испытания, если это предусмотрено правилами конкретного учреждения.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в Украине хотят изменить правила НМТ. Есть нюансы, которые важно знать каждому.