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Не пропустите 1 июля: что важно знать абитуриентам для поступления в ВУЗы

Автор
Анастасия Мокрик
Дата публикации
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Автор
Шпаргалка для поступающих Новость обновлена 30 июня 2026, 15:09
Шпаргалка для поступающих. Фото Коллаж "Телеграфа"

Названы детали подачи документов, сроки и ключевые правила для поступающих

С 1 июля 2026 года у абитуриентов появится возможность создавать электронные кабинеты для поступления в высшие учебные заведения. Таким образом они смогут подавать необходимые документы, следить за ходом вступительной кампании, регистрироваться на творческие конкурсы и проверять результаты отбора в режиме онлайн.

В этом материале "Телеграф" рассказывает основную информацию для абитуриентов в этом году — как создать электронный кабинет, как подать заявление, какие документы нужны и так далее.

Создание электронного кабинета

Учетную запись необходимо создать в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕГЭБО). Для регистрации необходимо будет указать следующие данные:

  • адрес электронной почты, который станет логином для входа в личный электронный кабинет абитуриента;
  • пароль;
  • серию и номер документа о ранее полученном образовании;
  • номер, PIN-код и год сертификата НМТ;
  • паспортные данные или РНОКПП;
  • информацию о льготах или специальных условиях поступления.
  • номер телефона;

Далее необходимо:

  • загрузить цветное фото формата 3×4 (jpg и размером до 1 Мб)
  • при необходимости добавить другие документы или сертификаты НМТ разных лет.

При этом, как отмечают в МОН, нет необходимости регистрироваться в первый день, поскольку дата создания кабинета не влияет на шансы поступления.

Регистрация пока закрыта
Регистрация пока закрыта. Скриншот: сайт ЕГЭБО

Подача заявления в бумажной форме

Как сообщает Освіта.ua, заявление в бумажной форме подается поступающим в связи с невозможностью зарегистрировать личный электронный кабинет поступающего в случаях:

  • представления документов иностранцами и лицами без гражданства, кроме лиц с видом на постоянное проживание в Украине, и лиц, документированных удостоверением лица, нуждающегося в дополнительной защите, или удостоверением беженца;
  • в случае предоставления иностранного документа об образовании;
  • в случае представления документа о ранее полученном образовании, выданного к внедрению фотополимерных технологий их изготовления;
  • в случае невозможности зарегистрировать личный электронный кабинет поступающего или подать заявление в электронном виде по другим причинам, что подтверждено справкой приемной комиссии высшего образования.
  • заявление в бумажной форме поступающий подает лично в приемную комиссию высшего образования (по согласию учебного заведения или в случае пребывания поступающего на временно оккупированной территории – дистанционно с использованием средств электронной связи).

Содержание будет таким же, как и для заявлений в электронной форме.

Сколько можно подавать заявлений

В 2026 году разрешается подавать до пяти заявлений на бюджет и до пяти заявлений на контракт в учреждения высшего образования. Таким образом, в целом можно подать 10 заявлений.

Важно учесть, что несколько заявлений можно подать как в один вуз на разные специальности или же в разные вузы.

Как проходит конкурсный отбор

Отбор формируется на основе:

  • результатов НМТ;
  • конкурсного балла;
  • выбранной специальности и количества бюджетных мест.

В личном кабинете абитуриент сможет отслеживать:

  • конкурсные списки;
  • статус заявления;
  • рекомендации к зачислению.

После того, как результаты будут обнародованы, поступающий получает уведомление о возможности зачисления.

Список специальностей, прием на обучение по которым осуществляется с учетом уровня творческих и/или физических способностей поступающих
Список специальностей, прием на обучение по которым осуществляется с учетом уровня творческих и/или физических способностей поступающих

Важно для каждого

Ежегодно у абитуриентов есть несколько типичных ошибок, которые могут стоить им поступления:

  • неправильный ввод PIN-кода сертификата НМТ;
  • ошибки в паспортных данных или РНОКПП;
  • загрузка фото несоответствующего формата;
  • несвоевременная подача заявлений;
  • игнорирование дедлайнов.

Потому необходимо строго равильно соблюдать эти пункты, чтобы не возникло проблем.

Главные даты поступления на бакалавриат

  • 1 июля – старт регистрации электронных кабинетов;
  • 3 июля — начало регистрации на творческие конкурсы и собеседования;
  • 10 июля в 18:00 — завершение регистрации на творческие конкурсы и собеседования для поступающих на бюджет;
  • 25 июля в 18:00 — завершение регистрации для вступающих только на контракт;
  • 19 июля — начало подачи заявлений;
  • 1 августа в 18:00 — завершение подачи заявлений;
  • не позднее 6 августа – обнародование списков рекомендованных к зачислению;
  • до 11 августа в 18:00 – подтверждение выбора места обучения;
  • до 13 августа — зачисление на бюджет и контракт по заявлениям с приоритетом;
  • 15 октября — завершение работы электронных кабинетов.

Поступление на магистратуру и аспирантуру

Основная сессия вступительных экзаменов в магистратуру продлится с 26 июня по 14 июля, дополнительная — с 3 по 21 августа. Для аспирантов основная сессия запланирована на 14-29 июля, дополнительная — на 24-28 августа.

Поступление на магистратуру будет происходить по результатам экзаменов (ВНО). Обязательно ЕВИ — единственный вступительный экзамен, содержащий тест общей учебной компетентности и тест по иностранному языку.

Для некоторых специальностей предусмотрен профессиональный экзамен. Поступающие в аспирантуру будут сдавать экзамен по методологии научных исследований, экзамен по специальности и другие испытания, если это предусмотрено правилами конкретного учреждения.

Шпаргалка для абитуриента в 2026 году.
Шпаргалка для абитуриента в 2026 году. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в Украине хотят изменить правила НМТ. Есть нюансы, которые важно знать каждому.

Теги:
#Абитуриенты #ВУЗы #Экзамены #Электронный кабинет #Поступление