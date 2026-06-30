Не пропустите 1 июля: что важно знать абитуриентам для поступления в ВУЗы

Названы детали подачи документов, сроки и ключевые правила для поступающих

С 1 июля 2026 года у абитуриентов появится возможность создавать электронные кабинеты для поступления в высшие учебные заведения. Таким образом они смогут подавать необходимые документы, следить за ходом вступительной кампании, регистрироваться на творческие конкурсы и проверять результаты отбора в режиме онлайн.

В этом материале "Телеграф" рассказывает основную информацию для абитуриентов в этом году — как создать электронный кабинет, как подать заявление, какие документы нужны и так далее.

Создание электронного кабинета

Учетную запись необходимо создать в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕГЭБО). Для регистрации необходимо будет указать следующие данные:

адрес электронной почты, который станет логином для входа в личный электронный кабинет абитуриента;

пароль;

серию и номер документа о ранее полученном образовании;

номер, PIN-код и год сертификата НМТ;

паспортные данные или РНОКПП;

информацию о льготах или специальных условиях поступления.

номер телефона;

Далее необходимо:

загрузить цветное фото формата 3×4 (jpg и размером до 1 Мб)

при необходимости добавить другие документы или сертификаты НМТ разных лет.

При этом, как отмечают в МОН, нет необходимости регистрироваться в первый день, поскольку дата создания кабинета не влияет на шансы поступления.

Регистрация пока закрыта. Скриншот: сайт ЕГЭБО

Подача заявления в бумажной форме

Как сообщает Освіта.ua, заявление в бумажной форме подается поступающим в связи с невозможностью зарегистрировать личный электронный кабинет поступающего в случаях:

представления документов иностранцами и лицами без гражданства, кроме лиц с видом на постоянное проживание в Украине, и лиц, документированных удостоверением лица, нуждающегося в дополнительной защите, или удостоверением беженца;

в случае предоставления иностранного документа об образовании;

в случае представления документа о ранее полученном образовании, выданного к внедрению фотополимерных технологий их изготовления;

в случае невозможности зарегистрировать личный электронный кабинет поступающего или подать заявление в электронном виде по другим причинам, что подтверждено справкой приемной комиссии высшего образования.

заявление в бумажной форме поступающий подает лично в приемную комиссию высшего образования (по согласию учебного заведения или в случае пребывания поступающего на временно оккупированной территории – дистанционно с использованием средств электронной связи).

Содержание будет таким же, как и для заявлений в электронной форме.

Сколько можно подавать заявлений

В 2026 году разрешается подавать до пяти заявлений на бюджет и до пяти заявлений на контракт в учреждения высшего образования. Таким образом, в целом можно подать 10 заявлений.

Важно учесть, что несколько заявлений можно подать как в один вуз на разные специальности или же в разные вузы.

Как проходит конкурсный отбор

Отбор формируется на основе:

результатов НМТ;

конкурсного балла;

выбранной специальности и количества бюджетных мест.

В личном кабинете абитуриент сможет отслеживать:

конкурсные списки;

статус заявления;

рекомендации к зачислению.

После того, как результаты будут обнародованы, поступающий получает уведомление о возможности зачисления.

Список специальностей, прием на обучение по которым осуществляется с учетом уровня творческих и/или физических способностей поступающих

Важно для каждого

Ежегодно у абитуриентов есть несколько типичных ошибок, которые могут стоить им поступления:

неправильный ввод PIN-кода сертификата НМТ;

ошибки в паспортных данных или РНОКПП;

загрузка фото несоответствующего формата;

несвоевременная подача заявлений;

игнорирование дедлайнов.

Потому необходимо строго равильно соблюдать эти пункты, чтобы не возникло проблем.

Главные даты поступления на бакалавриат

1 июля – старт регистрации электронных кабинетов;

3 июля — начало регистрации на творческие конкурсы и собеседования;

10 июля в 18:00 — завершение регистрации на творческие конкурсы и собеседования для поступающих на бюджет;

25 июля в 18:00 — завершение регистрации для вступающих только на контракт;

19 июля — начало подачи заявлений;

1 августа в 18:00 — завершение подачи заявлений;

не позднее 6 августа – обнародование списков рекомендованных к зачислению;

до 11 августа в 18:00 – подтверждение выбора места обучения;

до 13 августа — зачисление на бюджет и контракт по заявлениям с приоритетом;

15 октября — завершение работы электронных кабинетов.

Поступление на магистратуру и аспирантуру

Основная сессия вступительных экзаменов в магистратуру продлится с 26 июня по 14 июля, дополнительная — с 3 по 21 августа. Для аспирантов основная сессия запланирована на 14-29 июля, дополнительная — на 24-28 августа.

Поступление на магистратуру будет происходить по результатам экзаменов (ВНО). Обязательно ЕВИ — единственный вступительный экзамен, содержащий тест общей учебной компетентности и тест по иностранному языку.

Для некоторых специальностей предусмотрен профессиональный экзамен. Поступающие в аспирантуру будут сдавать экзамен по методологии научных исследований, экзамен по специальности и другие испытания, если это предусмотрено правилами конкретного учреждения.

Шпаргалка для абитуриента в 2026 году. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в Украине хотят изменить правила НМТ. Есть нюансы, которые важно знать каждому.