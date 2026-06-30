Чому в інтернет-магазині EVA не діють бонуси: колишня співробітниця пояснила

Роз’яснення допомогло зрозуміти, чому звична схема діє не завжди

Покупці нерідко цікавляться, чому при оформленні замовлення в інтернет-магазині "Єва" немає знижок за бонусною карткою. Це, як виявилось, пов’язано з особливостями роботи торгових майданчиків.

Детально на це запитання відповіла колишня співробітниця магазину "Єва" на сторінці соціальної мережі Threads. Після звільнення дівчина вирішила відповісти користувачам на найпопулярніші питання, що їх цікавлять про цю торгову мережу.

У коментарях постало питання про знижки за бонусною карткою, при тому, що покупниця замовляє щомісяця товарів на суму 2000-5000 гривень.

"Бо інтернет магазин і фізичний магазин це дві різні торгові точки, які пов’язані лише видачею посилок. Могли помітити що й акції та ціни різні між ними. А бонуси накопичуються тільки коли купуєте товар без акції, особисто мені з інтернет-магазину бонуси якісь були, але рідко ми ж всі любимо акції", — відповіла колишня співробітниця.

Відповідь колишньої співробітниці "Єви". Скріншот: Threads

На офіційному сайті "Єви" зазначено, що наразі немає технічної можливості використовувати бонуси під час оплати в інтернет-магазині.

Бонуси у "Єві". Скріншот: Eva.ua

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чим відрізняються "Єва" та EVA Beauty.