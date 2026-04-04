Не просто лакшері простір. Чим насправді відрізняються "Єва" та EVA Beauty

Відмінності впливають не тільки на ціни

В Україні є чимало мереж магазинів з косметикою та побутовою хімією, до яких належить й "Єва". Однак чимало покупців не розуміють, чи є різниця між звичайною "Євою" та EVA Beauty.

"Телеграф" вирішив розібратись в цьому питанні. Зауважимо, що перші магазини "Єви" в Україні відкрились у 2002 році, а от новий простір набагато пізніше.

Фактично "Єва" та EVA Beauty — це два формати однієї мережі EVA. Однак вони дещо відрізняються. Нові магазини EVA Beauty мають більшу площу, розширений асортимент та навіть мінісалони краси. Також тут можна скористатись послугами візажистів та відвідати зону діагностики шкіри.

Основні відмінності EVA Beauty та "Єви"

Звичайна EVA — це формат drogerie (косметика, побутова хімія), а EVA Beauty — це сервісний простір преміумкласу, орієнтований на "досвід" та догляд.

Асортимент. У EVA Beauty представлено понад 20 000 продуктів, зокрема нішева парфумерія, професійна доглядова та декоративна косметика.

Послуги. У EVA Beauty є зони для макіяжу, консультації по догляду за шкірою. В деяких магазинах можна зробити манікюр чи укладку.

У нових магазинах є AR-дзеркала (доповнена реальність) для віртуальної примірки макіяжу.

Інтер'єр. EVA Beauty має сучасніший, світліший дизайн, магазини займають значно більшу площу (наприклад, понад 500 кв. м у Дніпрі).

Тобто, попри схожу назву, обидва магазини мають чималі відмінності. Це також впливає на ціни, однак не так сильно, як можна уявити.

EVA Beauty

Фактично в усіх магазинах в межах міста ціни мають бути однакові, однак в EVA Beauty вони можуть бути трохи вище. Окрім того, відрізнятимуться й акційні пропозиції. До слова, зроблене на сайті замовлення можна забрати як у звичайній "Єві", так і в EVA Beauty.

Магазин "Єва"

Де в Україні є EVA Beauty

Наразі EVA Beauty працюють у найбільших містах України, серед яких Київ, Дніпро та Черкаси. Всього на території країни лише 5 таких просторів, а от звичайних магазинів понад 1 тисяч.

Асортимент EVA Beauty та звичайної EVA відрізняється приблизно на 60%. Адже в нових магазинах представлено чимало брендів, які не знайдеш на полицях звичайних крамниць.

