Магазини Prostor зачиняються? Що розповідають в компанії

Пресслужба дала неоднозначиний коментар

В Україні нібито закривається одна з найпопулярніших мереж з продажу косметики та побутової хімії Prostor. У магазинах вже почали діяти знижки до -50%.

Що кажуть у компанії

"Телеграф" звернувся до служби підтримки мережі, аби з'ясувати, чи дійсно з 1 липня магазини Prostor будуть зачинятись. Однак точної відповіді отримати не вдалось.

"Стосовно рішення про припинення діяльності компанії і закриття магазинів — на жаль, я не можу вас проконсультувати", — відповіли в чаті.

Відповідь чат-менеджера Prostor

Також, як повідомляє "Труха Україна", посилаючись на пресслужбу компанії, PROSTOR продовжує працювати. Інформація ЗМІ та медіа про закриття є передчасною та подана без офіційної позиції компанії.

"Магазини обслуговують покупців, команда виконує операційні процеси, а компанія забезпечує виконання своїх зобов’язань перед клієнтами, партнерами та співробітниками. Рішень щодо майбутньої моделі роботи наразі немає", — заявили у пресслужбі.

Зауважимо, що наразі компанія офіційно не спростовувала та не підтверджувала закриття магазинів. Навіть у коментарі "Трусі" немає чітких слів, що мережа не закривається.

Допис Трухи

Чому у мережі заговорили про закриття

Як повідомляє All Retail, з 1 липня 2026 року компанія розпочне поетапне закриття торгових точок. У мережі назвали це рішення "важким" та перепросили за неможливість повідомити про зміни раніше.

"Ми глибоко цінуємо той шлях, який пройшли разом із вами, і прагнемо завершити всі поточні процеси максимально коректно та прозоро", — йдеться у зверненні.

Також на думку про закриття наштовхує й останній допис Prostor. У ньому компанія повідомила, що усі подарункові сертифікати, які діють зазвичай рік з моменту покупки, треба використати до 31 липня. Нібито потім вони будуть не дійсні. Причини такого рішення не пояснювали.

Допис Prostor про сертифікати

Для довідки

PROSTOR — це велика українська мережа магазинів краси та догляду, яка спеціалізувалася на продажу декоративної косметики, парфумерії, засобів гігієни та побутової хімії. На ринку компанія існує понад 21 рік. За цей час було відкрито понад 468 магазинів у 22 регіонах країни.

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