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Почему в интернет-магазине EVA не действуют бонусы: бывшая сотрудница объяснила

Автор
Анастасия Мокрик
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Программа лояльности сети имеет отдельные условия
Программа лояльности сети имеет отдельные условия. Фото Коллаж "Телеграфа"

Разъяснение помогло понять, почему привычная схема действует не всегда

Покупатели нередко интересуются, почему при оформлении заказа в интернет-магазине "Ева" нет скидок по бонусной карте. Это, как оказалось, связано с особенностями работы торговых площадок.

Детально на данный вопрос ответила бывшая сотрудница магазина "Ева" на странице в социальной сети Threads. После увольнения девушка решила ответить пользователям на самые популярные вопросы, которые их интересуют об этой торговой сети.

В комментариях появился вопрос о скидках по бонусной карте, при том, что покупательница заказывает ежемесячно товаров на сумму 2000-5000 гривен.

"Потому что интернет магазин и физический магазин это две разные торговые точки, которые связаны только выдачей посылок. Могли заметить что и акции и цены разные между ними. А бонусы накапливаются только когда приобретаете товар без акции, лично мне из интернет-магазина бонусы какие-то были но редко мы же все любим акции", — ответила бывшая сотрудница "Евы.

Ответ бывшей сотрудницы "Евы"
Ответ бывшей сотрудницы "Евы". Скриншот: Threads

На официальном сайте "Евы" указано, что на данный момент нет технической возможности использовать бонусы во время оплаты в интернет-магазине.

Бонусы в "Еве"
Бонусы в "Еве". Скриншот: Eva.ua

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, чем отличаются "Ева" и EVA Beauty.