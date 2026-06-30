Почему в интернет-магазине EVA не действуют бонусы: бывшая сотрудница объяснила

Разъяснение помогло понять, почему привычная схема действует не всегда

Покупатели нередко интересуются, почему при оформлении заказа в интернет-магазине "Ева" нет скидок по бонусной карте. Это, как оказалось, связано с особенностями работы торговых площадок.

Детально на данный вопрос ответила бывшая сотрудница магазина "Ева" на странице в социальной сети Threads. После увольнения девушка решила ответить пользователям на самые популярные вопросы, которые их интересуют об этой торговой сети.

В комментариях появился вопрос о скидках по бонусной карте, при том, что покупательница заказывает ежемесячно товаров на сумму 2000-5000 гривен.

"Потому что интернет магазин и физический магазин это две разные торговые точки, которые связаны только выдачей посылок. Могли заметить что и акции и цены разные между ними. А бонусы накапливаются только когда приобретаете товар без акции, лично мне из интернет-магазина бонусы какие-то были но редко мы же все любим акции", — ответила бывшая сотрудница "Евы.

Ответ бывшей сотрудницы "Евы". Скриншот: Threads

На официальном сайте "Евы" указано, что на данный момент нет технической возможности использовать бонусы во время оплаты в интернет-магазине.

Бонусы в "Еве". Скриншот: Eva.ua

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, чем отличаются "Ева" и EVA Beauty.