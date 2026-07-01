У Зеленського, Залужного та інших ще є час. Названо жорстку перешкоду для виборів президента

Майбутнє голосування залежить від багатьох факторів

Проведення президентських виборів в Україні восени 2026 року є малоймовірним. Головними перешкодами залишаються війна, ситуація на фронті і тривала підготовка виборчого процесу.

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповіли експерти. Думки розділилися на два табори — цьогорічні вибори практично виключені і вибори можливі навіть до завершення війни, але за певних умов.

Для розуміння ситуації:

У матеріалі "Української правди" йдеться, що під час нещодавньої зустрічі у Києві президент Володимир Зеленський безпосередньо запитав посла України у Великій Британії Валерія Залужного, чи братиме він участь у президентських виборах, якщо вони відбудуться восени. Той відповів президенту ствердно: "Так. Буду".

"Зеленський сказав, що ситуація на фронті останнім часом розвивається позитивно, суспільство залишається достатньо консолідованим, а тому з'явилося вікно можливостей для проведення виборів. Однак головне завдання – провести їх так, щоб країна не отримала нового внутрішнього розколу, а отже, продовжував президент, треба уникнути ризиків, які нестиме протистояння Зеленського і Залужного", — говориться у матеріалі.

Імовірність виборів – близько 0%

Політолог, директор Інституту соціально-політичного проектування "Діалог" Андрій Миселюк розповів, що ймовірність проведення виборів цієї осені – близько нуля відсотків.

"Тому що це, по-перше, дуже буде залежати від ситуації на фронті. І якщо з початку року вона дійсно складається для наших Збройних Сил більш-менш позитивно, то впевнено прогнозувати, що буде закінчення воєнних дій чи хоча би перемир'я, на жаль, не можна, тому що Путін в цьому напрямку поки жодних кроків не робить", — вважає Миселюк.

Андрій Миселюк

Також він зазначив, що є ще один важливий момент — фахівці з організації виборчих процедур кажуть, що необхідно щонайменше 180 днів, тобто шість місяців для організації проведення цих виборів, які будуть несхожими на решту. Це пов'язано з великою кількістю переселенців, реєстр виборців треба актуалізувати. Все це є технічно складними питаннями, які неможливо вирішити за два-три місяці.

"Тому можна у публічну площину вкидати повідомлення про вибори (і це час від часу робиться), що вже через декілька місяців будуть вибори, але це політичні кампанії. Однак вибори раніше, аніж у наступного року точно не відбудуться", — резюмував експерт.

Вибори не виключені, але…

Політтехнолог Олексій Голобуцький вважає, що ймовірність проведення виборів завжди залишалася, і за певних умов їх можна здійснити.

"Зараз не беремо [до уваги], що правки в Конституцію, Закон про вибори можна прийняти простою більшістю. Що стосується питань безпеки, — то ми кожен день живемо підозріло і все одно продовжуємо ходити в магазини, робити все, що робили раніше. Якщо ще з'явить можливість проголосувати, — не бачу тут ніякої проблеми", — каже він.

Олексій Голобуцький

Також співрозмовник наголосив, що на прифронтових територіях технічно можливо провести вибори.

"Ідея [про вибори президент], яку озвучив Путін, - вона ж не на пустому місці виникла. Це ж нібито “наші” пропозиції, що припиняються повітряні [атаки] і війна перетворюється на АТО. Ми при АТО провели парламентські і президентські вибори (2014 і 2019 років), тож і зараз всі можливості відкриваються до того, щоб провести. Як тільки Зеленський починає з кимось лаятись (як це було минулого року, коли з Трампом полаявся), у нього суттєво зростає рейтинг. І зараз на тлі [скандалу] з полками знову виріс. Але це абсолютно не означає, що це конвертується в конкретні голоси, коли будуть вибори", — пояснив Голобуцький.

Також на думку експерта, ймовірність проведення президентських виборів уже восени дорівнює приблизно 10%, якщо війна не закінчиться. Якщо закінчиться, то прогнози стануть вже недоцільними, "бо вибори доведеться проводити".

Вибори в Україні: оцінка ймовірності для 2026 року. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Таким чином, головною перешкодою для проведення виборів є щонайменше 180 днів, які необхідні для проведення процесу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Раді визначилися, чи буде онлайн-голосування на виборах в Україні.