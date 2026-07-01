У Зеленского, Залужного и других еще есть время. Названо жесткое препятствие для выборов президента

Будущее голосования зависит от множества факторов

Проведение президентских выборов в Украине осенью 2026 года является маловероятным. Главными препятствиями остаются продолжающаяся война, ситуация на фронте и длительная подготовка избирательного процесса.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказали эксперты. Мнения разделились на два лагеря — выборы в этом году практически исключены и выборы возможны даже до завершения войны, но при определенных условиях.

Для понимания ситуации:

В материале "Украинской правды" говорится, что во время недавней встречи в Киеве президент Владимир Зеленский напрямую спросил посла Украины в Великобритании Валерия Залужного, будет ли он участвовать в президентских выборах, если они состоятся осенью. Тот ответил президенту утвердительно: "Да. Буду".

"Зеленский сказал, что ситуация на фронте в последнее время развивается позитивно, общество остается достаточно консолидированным, а потому появилось окно возможностей для проведения выборов. Однако главная задача — провести их так, чтобы страна не получила нового внутреннего раскола, а значит, продолжил президент, нужно избежать рисков, которые повлечет за собой противостояние Зеленского и Залужного", — говорится в материале.

Вероятность выборов — около 0%

Политолог, директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк рассказал нашему изданию, что вероятность проведения выборов этой осенью – около нуля процентов.

"Потому что это, во-первых, будет очень зависеть от ситуации на фронте. И если с начала года она действительно складывается для наших Вооруженных Сил более или менее положительно, то уверенно прогнозировать, что будет окончание военных действий или хотя бы перемирие, к сожалению, нельзя, потому что Путин в этом направлении пока никаких шагов не предпринимает", — полагает Миселюк.

Андрей Миселюк

Также он отметил, что есть еще один немаловажный момент — специалисты по организации избирательных процедур говорят, что необходимо по меньшей мере 180 дней, то есть шесть месяцев, для организации проведения этих выборов, которые будут непохожими на все остальные. Это связано с большим количеством переселенцев, реестр избирателей нужно актуализировать. Всё это является технически сложными вопросами, которые невозможно решить за два-три месяца.

"Поэтому можно в публичную плоскость вбрасывать сообщения о выборах (и это время от времени делается), что уже через несколько месяцев будут выборы, но это политические кампании. Однако выборы раньше, чем в следующем году, точно не состоятся", — резюмировал эксперт.

Выборы не исключены, но…

Политтехнолог Алексей Голобуцкий считает, что вероятность проведения выборов всегда оставалась, и при определенных условиях их можно провести.

"Сейчас не принимаем во внимание, что правки в Конституцию, Закон о выборах можно принять простым большинством. Что касается вопросов безопасности, то мы каждый день живем подозрительно и все равно продолжаем ходить в магазины, делать все, что делали раньше. Если еще появится возможность проголосовать, — не вижу здесь никакой проблемы", — говорит он.

Алексей Голобуцкий

Также собеседник подчеркнул, что на прифронтовых териториях технически возможно провести выборы.

"Идея [о выборах президента], озвученная Путиным, — она ​​же не на пустом месте возникла. Это же якобы "наши" предложения, прекращающие воздушные [атаки] и война превращается в АТО. Мы при АТО провели парламентские и президентские выборы (2014 и 2019 годов), поэтому и сейчас все возможности открываются для того, чтобы провести.Как только Зеленский начинает с кем-то ругаться (как это было в прошлом году, когда с Трампом поругался), у него существенно растет рейтинг. И сейчас на фоне [скандала] с поляками снова вырос. Но это совершенно не означает, что это конвертируется в конкретные голоса, когда будут выборы", — объяснил Голобуцкий.

Также по мнению эксперта, вероятность проведения президентских выборов уже этой осенью равны примерно 10%, если война не закончится. Если закончится, то прогнозы станут уже нецелесообразными, "потому что выборы придется проводить".

Выборы в Украине: оценки вероятности для 2026 года. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Таким образом, главным препятствием для прведения выборов является по меньшей мере 180 дней, которые необходимы для организации проведения процесса.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Раде определились, будет ли онлайн-голосование на выборах в Украине.