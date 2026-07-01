У Зеленского, Залужного и других еще есть время. Названо жесткое препятствие для выборов президента
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Будущее голосования зависит от множества факторов
Проведение президентских выборов в Украине осенью 2026 года является маловероятным. Главными препятствиями остаются продолжающаяся война, ситуация на фронте и длительная подготовка избирательного процесса.
Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказали эксперты. Мнения разделились на два лагеря — выборы в этом году практически исключены и выборы возможны даже до завершения войны, но при определенных условиях.
Для понимания ситуации:
В материале "Украинской правды" говорится, что во время недавней встречи в Киеве президент Владимир Зеленский напрямую спросил посла Украины в Великобритании Валерия Залужного, будет ли он участвовать в президентских выборах, если они состоятся осенью. Тот ответил президенту утвердительно: "Да. Буду".
"Зеленский сказал, что ситуация на фронте в последнее время развивается позитивно, общество остается достаточно консолидированным, а потому появилось окно возможностей для проведения выборов. Однако главная задача — провести их так, чтобы страна не получила нового внутреннего раскола, а значит, продолжил президент, нужно избежать рисков, которые повлечет за собой противостояние Зеленского и Залужного", — говорится в материале.
Вероятность выборов — около 0%
Политолог, директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк рассказал нашему изданию, что вероятность проведения выборов этой осенью – около нуля процентов.
"Потому что это, во-первых, будет очень зависеть от ситуации на фронте. И если с начала года она действительно складывается для наших Вооруженных Сил более или менее положительно, то уверенно прогнозировать, что будет окончание военных действий или хотя бы перемирие, к сожалению, нельзя, потому что Путин в этом направлении пока никаких шагов не предпринимает", — полагает Миселюк.
Также он отметил, что есть еще один немаловажный момент — специалисты по организации избирательных процедур говорят, что необходимо по меньшей мере 180 дней, то есть шесть месяцев, для организации проведения этих выборов, которые будут непохожими на все остальные. Это связано с большим количеством переселенцев, реестр избирателей нужно актуализировать. Всё это является технически сложными вопросами, которые невозможно решить за два-три месяца.
"Поэтому можно в публичную плоскость вбрасывать сообщения о выборах (и это время от времени делается), что уже через несколько месяцев будут выборы, но это политические кампании. Однако выборы раньше, чем в следующем году, точно не состоятся", — резюмировал эксперт.
Выборы не исключены, но…
Политтехнолог Алексей Голобуцкий считает, что вероятность проведения выборов всегда оставалась, и при определенных условиях их можно провести.
"Сейчас не принимаем во внимание, что правки в Конституцию, Закон о выборах можно принять простым большинством. Что касается вопросов безопасности, то мы каждый день живем подозрительно и все равно продолжаем ходить в магазины, делать все, что делали раньше. Если еще появится возможность проголосовать, — не вижу здесь никакой проблемы", — говорит он.
Также собеседник подчеркнул, что на прифронтовых териториях технически возможно провести выборы.
"Идея [о выборах президента], озвученная Путиным, — она же не на пустом месте возникла. Это же якобы "наши" предложения, прекращающие воздушные [атаки] и война превращается в АТО. Мы при АТО провели парламентские и президентские выборы (2014 и 2019 годов), поэтому и сейчас все возможности открываются для того, чтобы провести.Как только Зеленский начинает с кем-то ругаться (как это было в прошлом году, когда с Трампом поругался), у него существенно растет рейтинг. И сейчас на фоне [скандала] с поляками снова вырос. Но это совершенно не означает, что это конвертируется в конкретные голоса, когда будут выборы", — объяснил Голобуцкий.
Также по мнению эксперта, вероятность проведения президентских выборов уже этой осенью равны примерно 10%, если война не закончится. Если закончится, то прогнозы станут уже нецелесообразными, "потому что выборы придется проводить".
Таким образом, главным препятствием для прведения выборов является по меньшей мере 180 дней, которые необходимы для организации проведения процесса.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Раде определились, будет ли онлайн-голосование на выборах в Украине.