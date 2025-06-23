Зелена перлина Оболоні: де знаходиться озеро Вербне та чим воно унікальне

У водойму навіть можна зануритися

У Києві, посеред сучасних будинків і доріг, є тихе і зелене місце — озеро Вербне. Тут можна відпочити від шуму міста, погуляти біля води або просто насолодитися природою.

Це озеро — справжня маленька перлина Оболоні, яку варто знати. "Телеграф" розповідає, як з'явилася водойма.

Звідки взялося Вербне?

Вербне озеро розташоване між проспектом Степана Бандери, Приозерною та Йорданською вулицями. Його довжина — трохи більше кілометра, глибина — до 20 метрів, а вода настільки чиста, що сюди ще з радянських часів приїжджали купатися з усього лівого і правого берега.

Існують дві версії походження озера: перша — штучна (мовляв, виникло на місці піщаного кар’єру в 60–70-х роках під час забудови Оболоні), друга — природна, адже, за однією з гіпотез, водойма — це залишок давнього русла річки Почайни. Воду сюди живлять підземні джерела, а береги прикрашають верби — звідси й назва.

Озеро Вербне в Києві

У заповідній зоні — риби, птахи й рослини з Червоної книги

Озеро — не просто симпатичне, а ще й офіційно охоронюване: з 1994 року Вербне має статус іхтіолого-ботанічного заказника місцевого значення. Тут мешкає понад 20 видів риб — щука, карась, лящ, окунь, лин, ялець, а також рідкісні молюски та водні птахи.

На берегах росте сальвінія пливуча — рослина з Червоної книги. Також можна зустріти кугу, очерет, тополю білу, вербу тритичинкову, а ще — справжні дикі вербові зарості, які створюють природну тінь і затишок у спеку.

На озері можна купатися і рибалити

Відпочинок на озері

У 2023–2024 роках на північному березі провели масштабне оновлення. Тепер тут сучасний облаштований пляж: нові доріжки, душові кабінки, пандуси, зручні лавки, урни, роздягальні, фонтанчики з питною водою, спортивні та дитячі майданчики — і навіть інклюзивні зони. Це простір, де комфортно всім — незалежно від віку чи фізичних можливостей.

Вербне — це місце, куди приходять:

щоб купатися чи засмагати;

гуляти з дітьми біля води;

спокійно рибалити;

або просто — подивитися на воду й помовчати.

Як доїхати до озера

Озеро Вербне розташоване в Оболонському районі Києва, між вулицею Приозерною та проспектом Степана Бандери.

Найближчі станції метро — "Оболонь" та "Почайна". Від станції "Оболонь" можна скористатися маршруткою №582 до зупинки "Приозерна". Від станції "Почайна" можна пройти пішки (приблизно 20-25 хв) або проїхати кілька зупинок до вулиці Приозерної.

Автомобілем до озера можна доїхати по проспекту Степана Бандери або вулиці Приозерній. Поруч є зручні під'їзди та місця для паркування.

Раніше "Телеграф" писав про озеро Лебедине у Києві. Як звичайна технічна водойма перетворилася на сучасну зону відпочинку?