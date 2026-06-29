Відключення світла, списання кешбеку та спирт у бензині: липень принесе українцям масштабні зміни

Що скасують, а що введуть в Україні у новому місяці

Повернення графіків відключення світла, нові стандарти бензину, пільги та тарифи – це лише частина масштабних змін, які принесе українцям липень 2026 року. Нововведення торкнуться мільйонів громадян і можуть серйозно вплинути на їхнє повсякденне життя.

"Телеграф" розповідає про головні зміни другого місяця літа.

Відключення електроенергії та аномальна спека

В Україні анонсують відключення світла. Перші графіки можуть розпочати діяти на території деяких областей уже з 30 червня. Зокрема, світло можуть відключити в:

Як довго протримаються обмеження – поки що невідомо. Проте генеральний директор Yasno Сергій Коваленко інформує, що енергосистема країни вже працює в напруженому режимі через аномальну спеку, яка спричинила різке підвищення споживання електроенергії у зв’язку з масовим використанням кондиціонерів.

"Найближчими днями енергосистема буде працювати в дуже напруженому режимі. Сподіваюся, нам вдасться пройти цей період без суттєвих обмежень. Але, як і завжди під час війни, варто бути готовими до різних сценаріїв", — прогнозує він.

Новий стандарт бензину та нові позначення на заправках

З 1 липня Україна переходить на новий стандарт бензину — Е10. Це означає, що в пальне додаватимуть до 10% біоетанолу. Це потрібно для гармонізації українського паливного ринку із європейськими стандартами.

При цьому ця міра може спричинити подорожчання пального. На думку директора Консалтингової групи А-95 Сергія Куюна, додавання біоетанолу може збільшити вартість бензину на 50-70 копійок за літр.

У зв’язку з вищезгаданими змінами з 1 липня на заправках з’являться нові позначення пального. Замість звичних А-92, А-95 та А-98 водії побачать:

● E5 та E10 – для бензину (цифра вказує максимальний відсоток біоетанолу: до 5% або до 10%);

● B7 та B10 – для дизельного пального (відсоток біодизеля);

● XTL — для повністю синтетичного дизеля.

Кешбек згоряє — стартує новий цикл накопичення

"Національний кешбек" обнулять із 1 липня. Програма перейде на новий цикл накопичення, а всі невитрачені накопичені кошти згорять після 30 червня.

Безплатний проїзд для школярів у Києві скасовується

На час літніх канікул — з 1 липня по 31 серпня — у Києві скасовується безплатний проїзд для школярів у громадському транспорті. Пільга у звичайному режимі діє лише під час навчального року, проте влітку учні як і раніше можуть купувати проїзні квитки зі знижкою 75%.

Обов’язкові підтвердження для поповнення карток через термінали

З 26 червня 2026 року поповнення банківських карток через платіжні термінали потребує обов’язкового підтвердження номера телефону та введення одноразового SMS-коду незалежно від суми операції.

Вступна кампанія 2026

З 1 липня абітурієнти зможуть реєструвати електронні кабінети для вступу до вищих навчальних закладів. З їх допомогою вступники будуть дистанційно подавати документи, стежити за перебігом вступної кампанії та перевіряти результати відбору.

Пільгові умови "єОселі"

З 17 липня для ветеранів, учасників війни та членів сімей загиблих воїнів відкриється доступ до пільгової ставки 3% за програмою "єОселя". Наразі ці категорії осіб можуть брати кредит на стандартних умовах — 7% річних упродовж перших 10 років дії договору.

Зміни у липні 2026

Тарифи на комуналку зростуть, але не всюди

У частині населених пунктів України з 1 липня зростуть тарифи на воду. Зокрема, йдеться про Бородянку, Вінницю, Ужгород та Тернопіль.

Ціни:

139,34 грн/м³ — Бородянка (загальний тариф: водопостачання + водовідведення)

— (загальний тариф: водопостачання + водовідведення) 91,24 грн/м³ — Ужгород (загальний тариф: водопостачання + водовідведення)

— (загальний тариф: водопостачання + водовідведення) 81,01 грн/м³ — Вінниця (загальний тариф: водопостачання + водовідведення)

— (загальний тариф: водопостачання + водовідведення) 38,46 грн/м³ — Тернопіль (ціна лише за водопостачання)

Поповнити рахунок мобільного старими способами не вдасться

Поповнити мобільний рахунок "Київстар" із 1 липня через комбінацію *134# або через голосове меню за номером 899 стане неможливо. У компанії вирішили відмовитися від цього функціоналу через його низьку популярність.

Пенсійна реформа

У липні планується подати пенсійну реформу, яка оновить підхід до грошового забезпечення. Які саме пропозиції міститиме документ — невідомо, проте, як пише "Новини Live", потенційними ключовими змінами можуть стати підвищення мінімальних пенсій до рівня фактичного прожиткового мінімуму та скасування так званих "кланових" пенсій.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, хто із пенсіонерів гарантовано отримає додаткові гроші.