После обстрела воздух в Киеве стал опасным: где загрязнение наиболее критическое

Городская система мониторинга зафиксировала красный уровень качества воздуха

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В Киеве после массированной атаки РФ зафиксировали очень высокий уровень загрязнения воздуха. Столицу покрыл густой дым, концентрация диоксида серы достигла критических значений.

Городская система мониторинга качества воздуха показывает — самая плохая ситуация в Подольском и Шевченковском районах. В центре столицы индикатор уже красный и по индексу CAQI (Общий европейский индекс качества воздуха) соответствует очень высокому загрязнению воздуха и является критическим показателем.

Качество воздуха в Киеве 2 июля/ Источник: asm.kyivcity.gov.ua

При таких показателях рекомендуют не открывать окна, ограничить пребывание на улице, при необходимости пользоваться респиратором. На качество воздуха влияет диоксид серы – SO2 на уровне 528,5 мкг/м³ считается критическим отравлением воздуха.

Показатель диоксида серы в центре Киева/ Источник: asm.kyivcity.gov.ua

Согласно официальной шкале методологии CITEAIR подпадает под высшую категорию — "Very high" (очень высокий уровень загрязнения).При такой концентрации газа чувствительные группы (люди с астмой, хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми болезнями, а также дети и пожилые люди) могут ощутить раздражение дыхательных путей, кашель или одышку.

Столица в дыму после ночной атаки России

После удара по столице качество воздуха резко ухудшилось

Также повышены показатели: мелкодисперсных частиц ТЧ 2,5 до 28,7 мкг/м³ и концентрация приземного озона О3 на уровне 123,1 мкг/м³. Озон в приземном слое обычно образуется в жаркую и солнечную погоду вследствие реакции солнечного света с выбросами автомобилей и предприятий.

Столица в дыму после ночной атаки России

Дым после массированной атаки накрыл центр Киева

Напомним, в Киеве известно о 86 пострадавших, 70 из которых понадобилась госпитализация. Погибли по меньшей мере 13 человек. В одном из поврежденных домов Дарницкого района идет поисково-спасательная операция. Горели также гостиницы, складские помещения и жилые дома.

Киев оказался в красной зоне загрязнения воздуха после обстрела

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Россия использовала ракеты "Циркон" для атаки по Киеву. Эта ракета может развивать скорость до 10 тыс. км\час и изменять ее в течение полета.