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Забутий спосіб зберігати яйця без холодильника: не псуються до року

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
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Автор
Яйця можна консервувати
Яйця можна консервувати. Фото Колаж "Телеграфу"

Знадобляться яйця, вапно та вода

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Влітку кури несуться особливо активно, і яйця в цей час зазвичай дешевші, ніж у холодну пору року. Є спосіб запастися цим продуктом про запас. Якщо законсервувати яйця у вапняному розчині, вони будуть придатні в їжу майже рік.

Цей спосіб зберігання вигадали ще до появи холодильників. Як "законсервувати" яйця, показала у своєму Instagram блогерка danilchenko_77.

Чому цей спосіб працює

В основі методу — гашене вапно (гідроксид кальцію), розчинене у воді. Коли яйця занурюють у такий розчин, вапно поступово запечатує пори на шкаралупі. Саме через ці пори у звичайних умовах у яйце проникає повітря та бактерії, через що воно з часом псується. Закриті вапном пори фактично "консервують" яйце зсередини, зберігаючи його свіжим значно довше за звичайний термін.

Головна перевага методу в тому, що після такої обробки яйця можна використовувати так само, як свіжі: варити, смажити, додавати в випічку.

Як законсервувати яйця вапном

Для консервації підходять лише свіжі яйця без тріщин на шкаралупі. Навіть невелике пошкодження зіпсує весь процес.

  1. Яйця акуратно скласти у трилітрову банку.
  2. У півтора літрах води розчинити 3 столові ложки гашеного вапна.
  3. Отриманим розчином повільно залити яйця так, щоб рідина покривала їх мінімум на 5 см вище за верхній шар.
  4. Банку закрити звичайною кришкою для консервації та прибирати у підвал або інше прохолодне темне місце.

Перед використанням консервовані яйця необхідно ретельно промити під водою, щоб видалити залишки вапна.

У разі правильного зберігання жовток і білок таких яєць довго тримають форму, хоча жовток із часом може трохи розтікатися. Стороннього запаху у яєць при цьому бути не повинно. Єдина особливість — під час варіння шкаралупа у таких яєць часто тріскається, тому варити їх краще з додаванням солі у воду.

На що звернути увагу

  • Працювати з гашеним вапном потрібно акуратно. Це дрібнодисперсний порошок, який подразнює дихальні шляхи при вдиханні та сушить шкіру при контакті, тому змішувати розчин варто в одноразових водонепроникних рукавичках.
  • Ємності та посуд для розчину не можна брати алюмінієві, оскільки луг вступає з цим металом у реакцію.
  • Залишки невикористаного вапна можна змити в каналізацію, але не виливати на землю, оскільки воно здатне "спалити" траву та рослини поблизу.
Теги:
#Яйця #Зберігання #Лайфхак