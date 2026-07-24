Забутий спосіб зберігати яйця без холодильника: не псуються до року

Знадобляться яйця, вапно та вода

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Влітку кури несуться особливо активно, і яйця в цей час зазвичай дешевші, ніж у холодну пору року. Є спосіб запастися цим продуктом про запас. Якщо законсервувати яйця у вапняному розчині, вони будуть придатні в їжу майже рік.

Цей спосіб зберігання вигадали ще до появи холодильників. Як "законсервувати" яйця, показала у своєму Instagram блогерка danilchenko_77.

Чому цей спосіб працює

В основі методу — гашене вапно (гідроксид кальцію), розчинене у воді. Коли яйця занурюють у такий розчин, вапно поступово запечатує пори на шкаралупі. Саме через ці пори у звичайних умовах у яйце проникає повітря та бактерії, через що воно з часом псується. Закриті вапном пори фактично "консервують" яйце зсередини, зберігаючи його свіжим значно довше за звичайний термін.

Головна перевага методу в тому, що після такої обробки яйця можна використовувати так само, як свіжі: варити, смажити, додавати в випічку.

Як законсервувати яйця вапном

Для консервації підходять лише свіжі яйця без тріщин на шкаралупі. Навіть невелике пошкодження зіпсує весь процес.

Яйця акуратно скласти у трилітрову банку. У півтора літрах води розчинити 3 столові ложки гашеного вапна. Отриманим розчином повільно залити яйця так, щоб рідина покривала їх мінімум на 5 см вище за верхній шар. Банку закрити звичайною кришкою для консервації та прибирати у підвал або інше прохолодне темне місце.

Перед використанням консервовані яйця необхідно ретельно промити під водою, щоб видалити залишки вапна.

У разі правильного зберігання жовток і білок таких яєць довго тримають форму, хоча жовток із часом може трохи розтікатися. Стороннього запаху у яєць при цьому бути не повинно. Єдина особливість — під час варіння шкаралупа у таких яєць часто тріскається, тому варити їх краще з додаванням солі у воду.

На що звернути увагу