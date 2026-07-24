Не гірше за магазинний: як приготувати пральний порошок своїми руками
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Заміна покупному засобу без шкоди для речей
Усе більше людей звертають увагу на склад побутової хімії та шукають простіші й зрозуміліші альтернативи звичним засобам. Виявляється, пральний порошок зовсім не обов’язково купувати в магазині — його можна зробити самостійно з доступних компонентів. Такий варіант приваблює не лише своєю економічністю, а й можливістю контролювати склад без зайвих добавок і різких ароматів.
Подробицями поділилося видання Wprost Dom, розповівши, з чого складається домашній пральний порошок та як його правильно приготувати.
Рецепт прального порошку
Для універсального порошку знадобиться:
- 400 г кальцинованої соди (карбонату натрію);
- 60 г тертого сірого чи марсельського мила;
- за бажання — кілька крапель ефірної олії для запаху.
Усі інгредієнти потрібно змішати в одній ємності та зберігати в герметичному контейнері. На одне прання зазвичай достатньо однієї столової ложки суміші, засипаної прямо в барабан пральної машинки. Для сильних забруднень або жорсткої води дозу можна трохи збільшити.
Кожен компонент суміші відповідає за своє завдання, як і у фабричному порошку. Кальцинована сода пом’якшує воду і допомагає відокремлювати бруд від волокон тканини. Терте мило розпушує жирові забруднення. А перкарбонат натрію при контакті з водою виділяє активний кисень, який відбілює тканину та прибирає неприємні запахи. Разом ці речовини дають цілком робочу формулу для повсякденного прання бавовни, рушників і постільної білизни.
Що враховувати перед пранням домашнім порошком
- Найкраще такий порошок показує себе під час прання при температурі від 30°C і вище.
- Зі складними застарілими плямами він справляється гірше, ніж спеціалізовані засоби з ферментами.
- Для прання речей із делікатних тканин саморобний порошок краще не використовувати. Їм потрібен більш делікатний догляд.