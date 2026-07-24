Не гірше за магазинний: як приготувати пральний порошок своїми руками

Заміна покупному засобу без шкоди для речей

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Усе більше людей звертають увагу на склад побутової хімії та шукають простіші й зрозуміліші альтернативи звичним засобам. Виявляється, пральний порошок зовсім не обов’язково купувати в магазині — його можна зробити самостійно з доступних компонентів. Такий варіант приваблює не лише своєю економічністю, а й можливістю контролювати склад без зайвих добавок і різких ароматів.

Подробицями поділилося видання Wprost Dom, розповівши, з чого складається домашній пральний порошок та як його правильно приготувати.

Рецепт прального порошку

Для універсального порошку знадобиться:

400 г кальцинованої соди (карбонату натрію);

60 г тертого сірого чи марсельського мила;

за бажання — кілька крапель ефірної олії для запаху.

Усі інгредієнти потрібно змішати в одній ємності та зберігати в герметичному контейнері. На одне прання зазвичай достатньо однієї столової ложки суміші, засипаної прямо в барабан пральної машинки. Для сильних забруднень або жорсткої води дозу можна трохи збільшити.

Інгредієнти для порошку. Фото згенероване ШІ

Кожен компонент суміші відповідає за своє завдання, як і у фабричному порошку. Кальцинована сода пом’якшує воду і допомагає відокремлювати бруд від волокон тканини. Терте мило розпушує жирові забруднення. А перкарбонат натрію при контакті з водою виділяє активний кисень, який відбілює тканину та прибирає неприємні запахи. Разом ці речовини дають цілком робочу формулу для повсякденного прання бавовни, рушників і постільної білизни.

Що враховувати перед пранням домашнім порошком