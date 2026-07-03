Заправки на колесах і міністанції: як в Україні хочуть вирішити проблему після атак по АЗС

Мобільні комплекси здатні працювати навіть у польових умовах

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В Україні планують спростити роботу модульних та мобільних АЗС через постійні удари Росії по заправках, зокрема на такий крок йдуть на Сумщині. Таке рішення має допомогти швидше відновлювати доступ до пального, зокрема у прифронтових регіонах.

Про це повідомив голова Сумської військової адміністрації Олег Григоров. "Телеграф" розкаже, що таке модульні та мобільні АЗС та чим вони відрізняються.

Модульні АЗС

Модульна АЗС (МАЗС) — це компактна автозаправна станція, що складається з готових функціональних модулів: паливних резервуарів, насосного обладнання, систем контролю та паливороздавальних колонок. Такі станції можна швидко встановити та ввести в експлуатацію без тривалого будівництва. Їх часто встановлюють компанії, які мають власний автопарк, або там, де до звичайних заправок далеко.

Модульна АЗС/ Фото: petrometal.com.pt

Модульна АЗС / Фото: petroline.ua

У таких АЗС є наземний паливний резервуар, в якому може бути бензин та дизель. Їх швидко монтувати, вони можуть працювати без оператора, а експлуатація можлива за температур від -40°C до +50°C.

Мобільна АЗС

Мобільна АЗС — це паливозаправний комплекс, який може приїхати до машини самотужки. Зазвичай він складається з резервуара для зберігання пального та паливороздавального обладнання — насоса (помпи), лічильника, шланга і заправного пістолета.

Міні АЗС для дизельного палива/vlasnaazs.ua

Такі станції часто мають невеликий об'єм резервуарів (з пластику чи з металу) — до 1 тисячі літрів, можуть працювати від електромережі 12 або 24 В і призначені для заправки транспорту в польових умовах. Возять таку АЗС автомобілем або причепом.

Чим мобільна АЗС відрізняється від модульної

Мобільна та модульна АЗС в чому різниця/ Інфографіка "Телеграф" з використанням ШІ

Попри схоже призначення, мобільні та модульні АЗС мають різні функції та масштаби використання. Мобільна АЗС пересувна, компактна, може легко встановитись і працювати одразу. Натомість модульну потрібно монтувати на підготовленому майданчику та вона потребує проєкту. Водночас — дозволяє заправляти мати значно більші обсяги пального.

Раніше "Телеграф" розповідав, що потрібно робити, якщо ви опинились на АЗС під час тривоги. Прості правила можуть врятувати життя, адже РФ дедалі частіше атакує саме заправки в прифронтових областях.