Заправки на колесах и министанции: как в Украине хотят решить проблему после атак по АЗС

Мобильные комплексы способны работать даже в полевых условиях

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В Украине планируют упростить работу модульных и мобильных АЗС из-за постоянных ударов России по заправкам, в частности, на такой шаг идут на Сумщине. Такое решение должно помочь быстрее восстанавливать доступ к топливу, в частности, в прифронтовых регионах.

Об этом сообщил глава Сумской военной администрации Олег Григоров. Телеграф расскажет, что такое модульные и мобильные АЗС и чем они отличаются.

Модульные АЗС

Модульная АЗС (МАЗС) – это компактная автозаправочная станция, состоящая из готовых функциональных модулей: топливных резервуаров, насосного оборудования, систем контроля и топливораздаточных колонок. Такие станции можно быстро установить и ввести в эксплуатацию без продолжительного строительства. Их часто устанавливают компании, которые имеют свой автопарк, или там, где до обычных заправок далеко.

Модульная АЗС/ Фото: petrometal.com.pt

Модульная АЗС/Фото: petroline.ua

В таких АЗС есть наземный топливный резервуар, в котором могут быть бензин и дизель. Их быстро монтировать, они могут работать без оператора, а эксплуатация возможна при температуре от -40°C до +50°C.

Мобильная АЗС

Мобильная АЗС – это топливозаправочный комплекс, который может приехать к машине самостоятельно. Обычно он состоит из резервуара для хранения горючего и топливораздаточного оборудования – насоса, счетчика, шланга и заправочного пистолета.

МиниАЗС для дизельного топлива/vlasnaazs.ua

Такие станции часто имеют небольшой объем резервуаров (из пластика или металла) — до 1 тысячи литров, могут работать от электросети 12 или 24 В и предназначены для заправки транспорта в полевых условиях. Возят такую АЗС на автомобиле или прицепе.

Чем мобильная АЗС отличается от модульной

Мобильная и модульная АЗС во многом разница/ Инфографика "Телеграф" с использованием ИИ

Несмотря на схожее предназначение, мобильные и модульные АЗС имеют разные функции и масштабы использования. Мобильная АЗС передвижная, компактная, может легко установиться и сразу работать. Модульную нужно монтировать на подготовленной площадке и она требует проекта. В то же время позволяет заправлять иметь значительно большие объемы горючего.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что нужно делать, если вы оказались на АЗС во время тревоги. Простые правила могут спасти жизнь, ведь РФ все чаще атакует именно заправки в прифронтовых областях.