Росія бомбить АЗС у Дніпрі та області. Очевидець розповів про наслідки (ексклюзивне відео)

Внаслідок атаки пошкоджено підприємства та цивільна інфраструктура

У ніч проти 1 липня Росія прицільно атакувала автозаправні станції на території Дніпропетровської області. В результаті загинула жінка та ще троє людей отримали поранення.

"Телеграф" публікуює відео з місця події. На кадрах видно, що на ранок одна з АЗС під Дніпром все ще димить.

За словами нашого очевидця, автозаправні станції в області виводять з ладу одну за одною. Один із місцевих жителів розповів, що лише декілька днів тому спокійно проїжджав цим маршрутом без будь-яких пошкоджень. Однак, повертаючись за чотири дні, він нарахував близько десяти зруйнованих або серйозно пошкоджених АЗС.

Як повідомляють у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації, цієї ночі ворог понад 20 разів атакував три райони безпілотниками та артилерією. Пошкоджено одразу п’ять АЗС.

У Дніпрі, Петриківській та Слобожанській громадах лунали вибухи. В результаті пошкоджено заправки та автомобілі. Загинула 43-річна жінка. У стані середньої тяжкості госпіталізовано 35-річну вагітну жінку. Ще дві жінки 49 та 71 років проходитимуть лікування амбулаторно.

У Синельниківському районі противник завдав удару Українській, Миколаївській, Шахтарській, Васильківській та Петропавлівській громадам. Пошкоджено підприємства, Будинок культури, адмінбудівлю, меморіал, гімназію, магазини та заправку.

Нікополь та Покровська громада також опинилися під ударом.

Що робити, якщо повітряна тривога застала на заправці

Почувши тривогу на АЗС, потрібно негайно їхати за межі станції на безпечну відстань.

Про правила поведінки на АЗС під час тривоги в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів експерт ринку нафтопродуктів Леонід Косянчук : Росія бомбить АЗС, для водіїв можуть запровадити нові правила. Що зміниться?

Ще найкращим рішенням буде залишити машину і йти в укриття. Адже машину можна купити нову, а життя – ні.

Що робити водієві під час тривоги на АЗС? Інфографіка створена ШІ

Також Косянчук рекомендує стежити за рівнем пального у баку авто. В умовах війни та небезпеки обстрілів особливо важливо не доводити до критично низького рівня пального в умовах, коли найближча АЗС може бути закрита.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Росія атакувала АЗС у Сумах та у Запоріжжі. Стали відомі всі деталі обстрілу.