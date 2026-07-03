Українці замовляють провокаційні автономери, але отримують відмову: що кажуть у МВС

У МВС назвали п'ять категорій написів і символів, які підпадають під заборону

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Написи на автомобільних номерних знаках нерідко дивують креативністю водіїв. Однак деякі з них виходять за межі закону. Написи на кшталт "Х*хол", "К*цап" або інші образливі чи дискримінаційні слова не можуть бути офіційно затверджені для індивідуальних номерних знаків.

"Телеграф" з'ясував, які написи заборонено розміщувати на номерних знаках, як відрізнити справжні індивідуальні номери від сувенірних та чи намагаються українці реєструвати провокаційні написи.

Як розповів провідний спеціаліст Головного сервісного центру МВС Євген Голишев, заявки на виготовлення номерів із написами на кшталт "Х*хол" сервісні центри не погоджують. Водночас автомобілі з такими написами можна побачити на дорогах, зокрема в Києві.

Номерний знак "х*хол", вочевидь, сувенірний/ Фото: "Телеграф"

"Це неприпустимо. "Х*хол" замовляють номери, але ми їх не пропускаємо. Але нема номерів чорного кольору. Це 100% — сувенірні номерні знаки", — пояснив спеціаліст. Він наголосив — правоохоронці можуть зацікавитись такими номерами.

Чорний фон і білий напис не передбачений ніякими нормативами. Індивідуальні номерні знаки — це білий фон і чорний лід. При перевірці у свідоцтві про реєстрацію повинна бути відмітка, що на даному транспортному засобі є ІНЗ і напис. Євген Голишев, провідний спеціаліст Головного сервісного центру МВС

Важливо: офіційні чорні номери в Україні використовуються для маркування транспорту Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту та деяких інших формувань сектору оборони.

Напис "Еврей" на номерному знаку/ Фото: "Телеграф"

Як повідомили "Телеграфу" у Головному сервісному центрі МВС, наказом визначені п'ять вимог до індивідуальних номерних знаків. На таких номерах не можна розміщувати:

написи дискримінаційного характеру за мовними, расовими, національними, релігійними, соціальними, майновими та іншими ознаками,

ненормативну лексику,

символіку, абревіатури чи скорочені назви установ, організацій, підприємств або торгівельні марки без письмової згоди правовласника,

графічні елементи дискримінаційного характеру,

графічні елементи, які можуть бути сплутані з літерами або цифрами.

Відповідь ГСЦ МВС на запит "Телеграфа" щодо правомірності використання написів на номерах

Замовити індивідуальні номерні знаки можна через електронний кабінет водія. Протягом двох робочих днів уповноважена особа перевірить дані про машину та власника за реєстрами, а також напис на відповідність вищеперерахованим правилам. Якщо все добре — розробляється макет індивідуального номерного знака.

Якщо під час перевірки буде встановлено факт перебування транспортного засобу або його власника в розшуку, невідповідності замовленого напису вимогам пунктів 5-11 розділу I Порядку або відсутності відомостей про транспортний засіб в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів, у замовленні відмовляється, власнику транспортного засобу надається відповідь в електронній формі із зазначенням причини відмови. з відповіді ГСЦ МВС

До сервісного центру надходять заяви на замовлення та виготовлення номерних знаків, які не відповідають вимогам. В такому випадку у замовленні відмовляється, а причину повідомляють в електронній формі. Контроль за використанням автомобілістами інших "псевдономерів" не в компетенції ГСЦ.

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