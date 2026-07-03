Украинцы заказывают провокационные автономера, но получают отказ: что говорят в МВД

В МВД назвали пять категорий надписей и символов, подпадающих под запрет

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Надписи на автомобильных номерных знаках часто удивляют креативностью водителей. Однако некоторые из них выходят за пределы закона. Надписи типа "Х*хол", "К*цап" или другие обидные, или дискриминационные слова не могут быть официально утверждены для индивидуальных номерных знаков.

"Телеграф" выяснил, какие надписи запрещено размещать на номерных знаках, как отличить подлинные индивидуальные номера от сувенирных и пытаются ли украинцы регистрировать провокационные надписи.

Как рассказал ведущий специалист Главного сервисного центра МВД Евгений Голышев, заявки на изготовление номеров с надписями типа "Х*хол" сервисные центры не согласовывают. В то же время, автомобили с такими надписями можно увидеть на дорогах, в частности в Киеве.

Номерной знак "х*хол", очевидно, сувенирный/ Фото: "Телеграф"

"Это недопустимо. "Х*холл" заказывают номера, но мы их не пропускаем. Но нет номеров черного цвета. Это 100% — сувенирные номерные знаки", — пояснил специалист. Он подчеркнул, что правоохранители могут заинтересоваться такими номерами.

Черный фон и белая надпись не предусмотрены никакими нормативами. Индивидуальные номерные знаки – это белый фон и черный лед. При проверке в свидетельстве о регистрации должна быть отметка, что на данном транспортном средстве есть ИНЗ и надпись. Евгений Голышев, ведущий специалист Главного сервисного центра МВД

Важно: официальные черные номера используются для маркировки транспорта Вооруженных Сил Украины, Государственной специальной службы транспорта и некоторых других формирований сектора обороны.

Надпись "Еврей" на номерном знаке/ Фото: "Телеграф"

Как сообщили "Телеграфу" в Главном сервисном центре МВД, приказом определены пять требований к индивидуальным номерным знакам. На таких номерах нельзя размещать:

надписи дискриминационного характера по языковым, расовым, национальным, религиозным, социальным, имущественным и другим признакам,

ненормативную лексику,

символику, аббревиатуры или сокращенные названия учреждений, организаций, предприятий или торговые марки без письменного согласия правообладателя,

графические элементы дискриминационного характера,

графические элементы, которые могут быть спутаны с буквами или цифрами.

Ответ ГСЦ МВД по запросу "Телеграфа" о правомерности использования надписей на номерах

Заказать индивидуальные номерные знаки можно через электронный водительский кабинет. В течение двух рабочих дней уполномоченное лицо проверит данные о машине и владельце по реестрам, а также надпись на соответствие вышеперечисленным правилам. Если все хорошо – разрабатывается макет индивидуального номерного знака.

Если во время проверки будет установлен факт нахождения транспортного средства или его владельца в розыске, несоответствия заказанной надписи требованиям пунктов 5-11 раздела I Порядка или отсутствия сведений о транспортном средстве в Едином государственном реестре транспортных средств, в заказе отказывается, владельцу транспортного средства предоставляется ответ в электронной форме с указанием. по ответу ГСЦ МВД

В сервисный центр поступают заявления на заказ и изготовление номерных знаков, не отвечающих требованиям. В таком случае, в заказе отказывается, а причину сообщают в электронной форме. Контроль за использованием автомобилистами других псевдономеров не в компетенции ГСЦ.

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