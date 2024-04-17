Шашлик, кум мера і задрот: найсмішніші номерні знаки авто, які їздять українськими дорогами (фото)

Деякі автовласники проявили усю свою фантазію

З 2017 року українцям дозволено замовляти та встановлювати індивідуальні та іменні номерні знаки на авто. Українці — настільки креативний народ, що номерами на кшталт "Танюша" чи "Серьога" не обмежуються.

На вулицях різних міст України можна зустріти настільки дивні номери, що, дивлячись на них, просто котишся від сміху. Публікуємо найцікавіші фото з мережі Інтернет.

Найсмішніші номери авто в Україні: фотопідбірка

Цей власник BMW X5, схоже, має чудове почуття гумору. Ймовірно, ці номерні знаки сувенірні.

Власник цього авто точно хотів здивувати всіх. Він ще й причепив на фаркоп пакетик з курячими яйцями.

Ну, якщо кум мера, то точно можна все. Саме так думає власник цієї Toyota.

Коли нічого оригінального не придумаєш, можна просто написати "Номер". Наступним буде, мабуть, "Авто" чи "Хонда".

Дуже оригінальний водій вирішив обрати номери "Хаха". Проте AMG щось ніяк не ліпиться до BMW.

Споганили таке авто! Краще б було назвати "Ракета" чи щось таке.

Цей водій Seat вирішив усіх розлякати? Таких краще не підрізати, і взагалі близько не під'їжджати до них.

Цей розкішний Mercedes розсікає вулицями Одеси. Не дарма кажуть, що це столиця гумору!

Кажуть, що авто з такими номерами має Даниїл Корогородський, син відомого блогера та бізнесмена.

Будьте обережними, інакше зарплати вам точно не бачити. "Я главбух, мені і на тротуарі можна паркуватись".

У часи євроблях було актуально. Але так познущатись над спортивним купе BMW — просто гріх.

Знайшли чим хизуватись. То ж не якесь Porshce чи Rolls-Roys.

Ну це точно. З цим не посперечаєшся.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні популярнішим стає новий вид гаражів. Це не просто гаражі, а повноцінні будинки, а в деяких випадках — навіть вілли з видом на річку.