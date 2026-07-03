Що буде з цінами на молоко в Україні через масове закриття ферм: прогноз виробників

Домашнє молоко з базарів найближчим часом не зникне

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На молочному ринку України дозрівається цінова напруга. На тлі можливого скорочення кількості дрібних та середніх ферм не виключається зростання цін на молочну продукцію надалі, але без різких стрибків.

Про це "Телеграф" повідомляє у матеріалі: "В Україні масово зникають корови: що буде з цінами на молоко, сир і м’ясо вже восени".

Голова Асоціації "Виробники яловичини України" Олександр Таранюк говорить про парадокс ринку, який полягає у тому, навіть коли закупівельна ціна на молоко падає, на полицях супермаркетів ціни майже не реагують.

"Я не бачив на полицях зниження цін, коли дуже різко знизили закупівельну ціну на молоко. Тобто супермаркети тримають ціну таки високою, незалежно від закупівельної ціни", — зазначає він.

Згідно з прогнозом експерта, подорожчання можливе лише до осені поточного року, але відбуватиметься воно повільно — на декілька копійок щомісяця, а не різкий стрибок. Влітку надої традиційно падають через спеку, і якщо цей недолік стане відчутним для переробників, вони піднімуть закупівельні ціни, що згодом позначиться і на полицях.

Водночас офіційна статистика поки що не підтверджує негативних прогнозів. Голова наглядової ради АТ "Молочний альянс"Сергій Вовченко каже, що у травні 2026 року виробництво молока на промислових фермах зросло на 5,6% порівняно з травнем 2025-го – це рекордний показник за весь рік. Загалом за п’ять місяців поточного року агропідприємства виробили 1,37 мільйона тонн молока, що на 3,65% більше, ніж торік.

При цьому у господарствах населення спостерігається протилежна ситуація: виробництво молока за травень впало на 28% у річному обчисленні, а за п’ять місяців – на 25,8%.

5 наслідків молочної кризи. Інфографіка: "Телеграф"

Незважаючи на тривожну статистику, домашнє молоко з ринків найближчим часом не зникне.

"Найближчим часом я не бачу такої перспективи", — пояснив Олександр Таранюк, уточнюючи, що йдеться щонайменше про п’ять років.

Втім, через нестабільну якість сировини переробники все частіше відмовляються працювати з населенням.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, який овоч б’є всі рекорди за вартістю та як зміняться ціни у липні та серпні.