Ціни на популярні овочі вже скоро різко зміняться: коли та чому саме
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Тільки деякі продукти залишаться дорогими
Цієї осені дефіциту овочів в Україні не передбачається. А вже найближчим часом ціни на огірки та помідори можуть почати знижуватися.
Такий прогноз у коментарі "Телеграфу" дала експертка інформаційно-аналітичного центру "АГРО ПЕРСПЕКТИВА" Лариса Гук.
Детальніше у матеріалі: "Один овоч б’є всі рекорди, інші — стрімко дешевшають: як зміняться ціни у липні та серпні (прогноз)".
За її словами, у липні та серпні більшість сезонних овочів почне дешевшати.
"Насамперед це стосується огірків, помідорів і капусти. Хотілося б, щоб огірки на ринках подешевшали хоча б до 30 гривень за кілограм", — каже Лариса Гук.
Орієнтовні ціни на липень-серпень
За прогнозом експертки, найближчими місяцями варто очікувати такої динаміки:
- Огірки — подешевшають приблизно до 30 грн/кг на ринках;
- Звичайні помідори — 50-70 грн/кг;
- Польова "сливка" — близько 30 грн/кг, але ближче до вересня;
- Молода капуста — продовжить дешевшати;
- Сортові томати (рожеві, "Чорний принц", "Волове серце") — залишаться дорогими;
- Баклажани — також залишаться відносно дорогими через менші площі вирощування.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки українка може заробляти, працюючи доглядальницею в Німеччині.