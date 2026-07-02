Ціни на популярні овочі вже скоро різко зміняться: коли та чому саме

Тільки деякі продукти залишаться дорогими

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Цієї осені дефіциту овочів в Україні не передбачається. А вже найближчим часом ціни на огірки та помідори можуть почати знижуватися.

Такий прогноз у коментарі "Телеграфу" дала експертка інформаційно-аналітичного центру "АГРО ПЕРСПЕКТИВА" Лариса Гук.

Детальніше у матеріалі: "Один овоч б’є всі рекорди, інші — стрімко дешевшають: як зміняться ціни у липні та серпні (прогноз)".

За її словами, у липні та серпні більшість сезонних овочів почне дешевшати.

"Насамперед це стосується огірків, помідорів і капусти. Хотілося б, щоб огірки на ринках подешевшали хоча б до 30 гривень за кілограм", — каже Лариса Гук.

Овочі

Орієнтовні ціни на липень-серпень

За прогнозом експертки, найближчими місяцями варто очікувати такої динаміки:

Огірки — подешевшають приблизно до 30 грн/кг на ринках;

— подешевшають приблизно до 30 грн/кг на ринках; Звичайні помідори — 50-70 грн/кг;

— 50-70 грн/кг; Польова "сливка" — близько 30 грн/кг, але ближче до вересня;

— близько 30 грн/кг, але ближче до вересня; Молода капуста — продовжить дешевшати;

— продовжить дешевшати; Сортові томати (рожеві, "Чорний принц", "Волове серце") — залишаться дорогими;

(рожеві, "Чорний принц", "Волове серце") — залишаться дорогими; Баклажани — також залишаться відносно дорогими через менші площі вирощування.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки українка може заробляти, працюючи доглядальницею в Німеччині.