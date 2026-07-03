Что будет с ценами на молоко в Украине из-за массового закрытия ферм: прогноз производителей

Домашнее молоко с базаров в ближайшее время не исчезнет

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На молочном рынке Украины созраняется ценовое напряжение. На фоне возможного сокращения числа мелких и средних ферм не исключается рост цен на молочную продукцию в дальнейшем, но без резких скачков.

Об этом "Телеграф" сообщает в материале: "В Украине массово исчезают коровы: что будет с ценами на молоко, творог и мясо уже осенью".

Председатель Ассоциации "Производители говядины Украины" Александр Таранюк говорит о парадоксе рынка, который заключается в том, даже когда закупочная цена на молоко падает, на полках супермаркетов цены почти не реагируют.

"Я не видел на полках снижения цен, когда очень резко снизили закупочную цену на молоко. То есть супермаркеты держат цену все-таки высокой, независимо от закупочной цены", — отмечает он.

Согласно прогнозу эксперта, удорожание возможно только к осени текущего года, но происходить оно будет медленно — на несколько копеек ежемесячно, а не резкий скачок. Летом надои традиционно падают из-за жары, и если этот недостаток станет ощутимым для переработчиков, они поднимут закупочные цены, что впоследствии скажется и на полках.

В то же время официальньная статистика пока не подтверждает негативных прогнозов. Глава наблюдательного совета АО "Молочный альянс" Сергей Вовченко говорит, что в мае 2026 года производство молока на промышленных фермах выросло на 5,6% по сравнению с маем 2025-го — это рекордный показатель за весь год. В целом за пять месяцев текущего года агропредприятия произвели 1,37 миллиона тонн молока, что на 3,65% больше, чем в прошлом.

При этом в хозяйствах населения наблюдается противоположная ситуация: производство молока за май упало на 28% в годовом исчислении, а за пять месяцев — на 25,8%.

5 последствий молочного кризиса. Инфографика: "Телеграф"

Несмотря на тревожную статистику, домашнее молоко с базаров в ближайшее время не исчезнет.

"В ближайшее время я не вижу такой перспективы", — объяснил Александр Таранюк, уточняя, что речь идет по меньшей мере о пяти годах.

Впрочем, из-за нестабильного качества сырья переработчики все чаще отказываются работать с населением.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой овощ бьет все рекорды по стоимости и как изменятся цены в июле и августе.