Кришталева вода, безкоштовний пляж та рай для рибалок. Де шукати приховану перлину Волині

На березі є альтанки та мангали для оренди

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Одне з найкрасивіших, але маловідомих озер Волині розташоване за пів години їзди від Луцька. В 35 км від обласного центру по трасі на Володимир-Волинський розкинулося мальовниче озеро Окорське.

Окорське озеро розташоване між трьох сіл: Великий Окорськ, Малий Окорськ і Квасовиця. Площа озера площею 55,3 га, а з висоти воно має форму ока, звідси і його назва, пише видання "Волинь".

В озері чиста вода та облаштований пляж, розповідає "Конкурент". Для комфорту відпочивальників встановлені криті альтанки, поруч із якими є мангали. Доступ на пляж безкоштовний, а ось за оренду великої альтанки треба віддати близько 2 тисяч гривень.

Озеро Окорське на світанку. Фото: fishergo.com.ua

Озеро Окорське у промінях вечірнього сонця. Фото: fishergo.com.ua

Озеро досить велике. Фото: Конкурент

В озері чиста вода. Фото: Конкурент

Озеро Окорське — чудове місце для риболовлі

Також Окорське приваблює любителів риболовлі. У водоймі водяться щука, білий амур, лящ, сріблястий карась, короп, окунь тощо. На одній стороні озера — зона відпочинку, а на іншій — рай для рибалок. Там облаштовані спеціальні дерев'яні кладки, з яких зручно ловити рибу. Риболовля — безкоштовна.

До озера легко дістатися автомобілем. Поруч є місце, де можна залишити автівку.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на Поліссі ховається унікальне карстове озеро Засвітське. Воно вражає прозорою водою, плавучим островом і численними легендами. Водойму називають однією з найцікавіших природних перлин українського Полісся.