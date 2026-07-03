Хрустальная вода, бесплатный пляж и рай для рыбаков. Где искать скрытую жемчужину Волыни

На берегу есть беседки и мангалы для аренды

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Одно из самых красивых, но малоизвестных озер Волыни расположено в получасе езды от Луцка. В 35 км от областного центра по трассе на Владимир-Волынский раскинулось живописное Окорское озеро.

Окорское озеро расположено между трех сел: Большой Окорск, Малый Окорск и Квасовица. Площадь озера площадью 55,3 га, а с высоты оно имеет форму глаза, отсюда и его название, пишет издание "Волинь".

В озере чистая вода, есть обустроенный пляж, рассказывает "Конкурент". Для комфорта отдыхающих установлены крытые беседки, рядом с которыми есть мангалы. Доступ на пляж бесплатный, а вот за аренду большой беседки нужно отдать около 2 тысяч гривен.

Озеро Окорское на рассвете. Фото: fishergo.com.ua

Озеро Окорское в лучах вечернего солнца. Фото: fishergo.com.ua

Озеро достаточно большое. Фото: Конкурент

В озере – чистая вода. Фото: Конкурент

Озеро Окорское – чудесное место для рыбалки

Также Окорское привлекает любителей рыбалки. В водоеме водятся щука, белый амур, лещ, серебристый карась, карп, окунь и т.д. На одной стороне озера – зона отдыха, а на другой – рай для рыбаков. Там оборудованы специальные деревянные кладки, с которых удобно ловить рыбу. Рыбалка – бесплатная.

До озера легко добраться на автомобиле. Рядом есть место, где можно оставить автомобиль.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на Полесье скрывается уникальное карстовое Засветское озеро. Оно впечатляет прозрачной водой, плавучим островом и многочисленными легендами. Водоем называют одним из самых интересных природных жемчужин украинского Полесья.