Хрустальная вода, бесплатный пляж и рай для рыбаков. Где искать скрытую жемчужину Волыни
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На берегу есть беседки и мангалы для аренды
Одно из самых красивых, но малоизвестных озер Волыни расположено в получасе езды от Луцка. В 35 км от областного центра по трассе на Владимир-Волынский раскинулось живописное Окорское озеро.
Окорское озеро расположено между трех сел: Большой Окорск, Малый Окорск и Квасовица. Площадь озера площадью 55,3 га, а с высоты оно имеет форму глаза, отсюда и его название, пишет издание "Волинь".
В озере чистая вода, есть обустроенный пляж, рассказывает "Конкурент". Для комфорта отдыхающих установлены крытые беседки, рядом с которыми есть мангалы. Доступ на пляж бесплатный, а вот за аренду большой беседки нужно отдать около 2 тысяч гривен.
Озеро Окорское – чудесное место для рыбалки
Также Окорское привлекает любителей рыбалки. В водоеме водятся щука, белый амур, лещ, серебристый карась, карп, окунь и т.д. На одной стороне озера – зона отдыха, а на другой – рай для рыбаков. Там оборудованы специальные деревянные кладки, с которых удобно ловить рыбу. Рыбалка – бесплатная.
До озера легко добраться на автомобиле. Рядом есть место, где можно оставить автомобиль.
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