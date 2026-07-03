В Україні з’явилися два потужні дрони з кумедними назвами: чим вони цікаві

З’явилися нові системи протидії та тактичного застосування безпілотних технологій.

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В Україні було представлено швидкісний автономний безпілотник-перехоплювач Peace Duck з інтегрованим штучним інтелектом та лінійку ударних FPV-дронів Yell Duck від української компанії Contra Drone.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на презентацію компанії. Наголошується, що нові БПЛА представили у фінальній частині заходу.

Дрон Peace Duck може самостійно без участі оператора на фінальній стадії знищувати російські розвідувальні БПЛА типу "Орлан" або Zala.

Довідка:

"Орлан" — російський розвідувальний безпілотний літальний апарат, який використовується для спостереження за полем бою та коригування артилерійського вогню. Він передає у реальному часі зображення та координати цілей, залишаючись у повітрі тривалий час.

Zala — це сімейство компактних розвідувальних дронів, що застосовуються для тактичної розвідки та пошуку цілей. Ці БПЛА дають можливість виявляти техніку та позиції, передаючи дані для подальшого удару.

У той же час компанія представила нову лінійку FPV-дронів Yell Duck. Зазначимо, що FPV-дрони — ці невеликі безпілотники, які керуються оператором у режимі "від першої особи" та використовується як одноразовий боєприпас, який врізається в ціль та вибухає.

Дрони Peace Duck та Yell Duck. Інфографіка: "Телеграф"

Також були представлені безпілотні крила Blackwing та Black Goose для роботи в умовах відсутності GPS, а також наземну логістичну РЕБ-платформу Nyvexa.

Кульмінацією презентації стало практичне перехоплення повітряної мети в реальному часі.

Комерційний директор Fly Group Ukraine Максим Мацкуляк зазначив, що перевага на полі бою забезпечує саме здатність інтегрувати різні технології в єдину систему, яка швидко становить загрозу, аналізує її та забезпечує ефективну протидію.

Contra-drone – українська компанія, передові виробники у галузі розробки та виробництва інноваційних систем захисту від безпілотних літальних апаратів (БПЛА), а також передових рішень у сфері радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що український дрон D1L-Duck викликав фурор, що про нього відомо.