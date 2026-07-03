В Украине появились два мощных дрона с забавными названиями: чем они интересны

Появились новые системы противодействия и тактического применения беспилотных технологий

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В Украине были представлены скоростной автономный беспилотник-перехватчик Peace Duck с интегрированным искусственным интеллектом и линейку ударных FPV-дронов Yell Duck от украинской компании Contra Drone.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на презентацию компании. Отмечается, что новые БПЛА представили в финальной части мероприятия.

Дрон Peace Duck может самостоятельно, без участия оператора на финальной стадии, уничтожать российские разведывательные БПЛА типа "Орлан" или Zala.

Справка:

"Орлан" — российский разведывательный беспилотный летательный аппарат, который используется для наблюдения за полем боя и корректировки артиллерийского огня. Он передаёт в реальном времени изображение и координаты целей, оставаясь в воздухе длительное время.

Zala — это семейство компактных разведывательных дронов, применяемых для тактической разведки и поиска целей. Эти БПЛА дают возможность обнаруживать технику и позиции, передавая данные для дальнейшего удара.

В то же время компания представила новую линейку FPV-дронов Yell Duck. Отметим, что FPV-дроны — эти небольшие беспилотники, которые управляются оператором в режиме "от первого лица" и используется как одноразовый боеприпас, который врезается в цель и взрывается.

Дроны Peace Duck и Yell Duck. Инфографика: "Телеграф"

Также были представлены беспилотные крылья Blackwing и Black Goose для работы в условиях отсутствия GPS, а также наземную логистическую РЕБ-платформу Nyvexa.

Кульминацией презентации стал практический перехват воздушной цели в реальном времени.

Коммерческий директор Fly Group Ukraine Максим Мацкуляк отметил, что преимущество на поле боя обеспечивает именно способность интегрировать разные технологии в единую систему, которая быстро представляет угрозу, анализирует ее и обеспечивает эффективное противодействие.

Contra-drone – украинская компания, передовые производители в области разработки и производства инновационных систем защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также передовых решений в сфере радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинский дрон D1L-Duck произвел фурор, что о нем известно.