Недосяжний для ППО і "глушилок". ЗСУ отримали нові потужні дрони-розвідники

Новий БПЛА здатен самостійно повертатися на базу

Міністерство оборони України прийняло на озброєння новий безпілотник Poseidon H10 Mk III і допустило його до використання у підрозділах Сил оборони. Він призначений для розвідки, спостереження і коригування вогню.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів авіаексперт, провідний науковий співробітник НАУ Валерій Романенко. Він пояснив специфіку нового дрона.

— Цей комплекс не потребує жодних систем запуску, він вертикального старту, його робоча висота, — 5 000 метрів, розмах крила — 3,5 м і довжина — майже 2 м. Пристойна швидкість — 150 км/год. Ну, і вартість пристойна – 14 млн грн, — каже авіаційний експерт. За його словами, дрон оснащений електродвигунами і має дальність польоту до 150 км.

Він нагадав, що для дрона-розвідника важливим є цільове обладнання. Він має денну камеру з 20-кратним синтетичним зумом (тобто із програмним забезпеченням, яке допомагає підвищувати роздільну здатність на великій відстані), нічна камера має чотирикратний зум — це досить пристойний показник. Окрім того, цей безпілотник має спеціальний комплекс обладнання для уникнення фатального впливу засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

— Перше експериментальне використання "Посейдона" відбулося ще 2022 року. Випробування показали стійкість до РЕБ і здатність цього безпілотника самостійно виходити із зони небезпеки і самостійно повертатися на базу, — каже Валерій Романенко.

Він додав, якщо зазвичай комплекси безпілотників мають один пульт управління і два-три дрони, у ситуації в "Посейдоном" передбачені два комплекси управління. Тож у разі виходу одного з них з ладу управління безпілотником не втрачається.

— Пункт управління випромінює [радіосигнал], ворожа радіоелектронна розвідка засікає це місце і може накрити артилерією, мінометами, своїми ударними дронами, чим завгодно. У цьому разі управління рознесено і може бути так: якщо уражено один пункт управління, динамічно міняється бойова обстановка — інформація з безпілотника продовжує надходити на інший пункт управління, — каже авіаексперт.

Він процитував слова ексзаступника міністра оборони Дмитра Кліменкова на презентації "Посейдона", що на висоті 5 000 м цей дрон буде поза досяжністю багатьох вогневих засобів ППО: там ЗРК, легка артилерія і кулемети його не дістануть. І навіть якщо у росіян є зенітні fpv-дрони, вони теж його не дістануть на такій висоті. Тобто збити його можна лише ракетою а, витрачати ракету на безпілотник вони теж не захочуть.

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