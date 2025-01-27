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Недосяжний для ППО і "глушилок". ЗСУ отримали нові потужні дрони-розвідники

Автор
Ігор Тимофєєв
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Дрон Poseidon H10 Mk III
Дрон Poseidon H10 Mk III. Фото ГО "Справа громад"

Новий БПЛА здатен самостійно повертатися на базу

Міністерство оборони України прийняло на озброєння новий безпілотник Poseidon H10 Mk III і допустило його до використання у підрозділах Сил оборони. Він призначений для розвідки, спостереження і коригування вогню.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів авіаексперт, провідний науковий співробітник НАУ Валерій Романенко. Він пояснив специфіку нового дрона.

— Цей комплекс не потребує жодних систем запуску, він вертикального старту, його робоча висота, — 5 000 метрів, розмах крила — 3,5 м і довжина — майже 2 м. Пристойна швидкість — 150 км/год. Ну, і вартість пристойна – 14 млн грн, — каже авіаційний експерт. За його словами, дрон оснащений електродвигунами і має дальність польоту до 150 км.

Він нагадав, що для дрона-розвідника важливим є цільове обладнання. Він має денну камеру з 20-кратним синтетичним зумом (тобто із програмним забезпеченням, яке допомагає підвищувати роздільну здатність на великій відстані), нічна камера має чотирикратний зум — це досить пристойний показник. Окрім того, цей безпілотник має спеціальний комплекс обладнання для уникнення фатального впливу засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

— Перше експериментальне використання "Посейдона" відбулося ще 2022 року. Випробування показали стійкість до РЕБ і здатність цього безпілотника самостійно виходити із зони небезпеки і самостійно повертатися на базу, — каже Валерій Романенко.

Він додав, якщо зазвичай комплекси безпілотників мають один пульт управління і два-три дрони, у ситуації в "Посейдоном" передбачені два комплекси управління. Тож у разі виходу одного з них з ладу управління безпілотником не втрачається.

— Пункт управління випромінює [радіосигнал], ворожа радіоелектронна розвідка засікає це місце і може накрити артилерією, мінометами, своїми ударними дронами, чим завгодно. У цьому разі управління рознесено і може бути так: якщо уражено один пункт управління, динамічно міняється бойова обстановка — інформація з безпілотника продовжує надходити на інший пункт управління, — каже авіаексперт.

Він процитував слова ексзаступника міністра оборони Дмитра Кліменкова на презентації "Посейдона", що на висоті 5 000 м цей дрон буде поза досяжністю багатьох вогневих засобів ППО: там ЗРК, легка артилерія і кулемети його не дістануть. І навіть якщо у росіян є зенітні fpv-дрони, вони теж його не дістануть на такій висоті. Тобто збити його можна лише ракетою а, витрачати ракету на безпілотник вони теж не захочуть.

Нагадаємо, ЗСУ отримали український дрон-розвідник Shark. "Телеграф" розповів, чим він небезпечний для окупантів.

Теги:
#Безпілотник #Дрони #H10 Poseidon Mk II #Валерій Романенко #Poseidon H10 Mk III