Перевірте свої двері: українка виявила несподівану "живу" небезпеку в замку
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Житлові простори стають місцем ризику
Влітку зростає ризик несподіваних та небезпечних зустрічей з осами, які активно шукають укриття та можуть облаштувати свої гнізда у непередбачуваних місцях. Одним із них може стати навіть дверний замок.
Відповідний випадок стався у невеликому селищі Петриківка на Дніпропетровщині. У приватному житловому будинку мешканці виявили, що оси влаштували гніздо прямо всередині замку, яким мешканці користуються щодня. Про це повідомляє "Телеграф".
За словами власників житла, будинок не занедбаний і в ньому постійно проживають люди. Осине гніздо було виявлено випадково після того, як дитину вжалили комахи.
Тоді під час огляду дверей з’ясувалося, що усередині металевого механізму замку сформувалося осине гніздо.
На фотографіях видно, як оси переміщаються всередині вузького простору замку та навколо металевих елементів конструкції. Їхнє гніздо виявилося майже непомітним, тому мешканці могли довгий час не бачити його.
Варто відзначити, що оси нерідко вибирають приховані та найнесподіваніші місця, такі як щілини в конструкціях, горища, металеві порожнини.
Самостійно знищувати осине гніздо не рекомендується. При його виявленні краще звернутися до професійних служб дезінсекції або рятувальників.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як комахи визначають, кого кусати. Здебільшого це не випадковість.