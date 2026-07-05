Проверьте свои двери: украинка обнаружила неожиданную "живую" опасность в замке

Жилые пространства становятся местом риска

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Летом возрастает риск неожиданных и опасных встреч с осами, которые активно ищут укрытия и могут обустроить свои гнезда в самых непредсказуемых местах. Одним из них может стать даже дверной замок.

Соответствующий случай произошел в небольшом поселке Петриковка в Днепропетровской области. В частном жилом доме жители обнаружили, что осы устроили гнездо прямо внутри дверного замка, которым жильцы пользуются ежедневно. Об этом сообщает "Телеграф".

По словам владельцев жилья, дом не является заброшенным и в нем постоянно проживают люди. Осиное гнездо было обнаружено совершенно случайно после того, как ребенка ужалили насекомые.

Осы в дверном замке. Фото: "Телеграф"

Тогда при осмотре двери выяснилось, что внутри металлического механизма замка сформировалось осиное гнездо.

На фотографиях видно, как осы перемещаются внутри узкого пространства замка и вокруг металлических элементов конструкции. Их гнездо оказалось почти незаметным, потому жильцы могли долгое время не видеть его.

Осы в дверном замке. Фото: "Телеграф"

Осы в дверном замке. Фото: "Телеграф"

Стоит отметить, что осы нередко выбирают скрытые и самые неожиданные места, такие как щели в конструкциях, чердаки, металлические полости.

Самостоятельно уничтожать осиное гнездо не рекомендуется. При его обнаружении лучше обратиться к профессиональным службам дезинсекции или спасателям.

Где осы строят гнезда. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как насекомые определяют, кого кусать. В большинстве своем — это не случайность.