Проверьте свои двери: украинка обнаружила неожиданную "живую" опасность в замке
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Жилые пространства становятся местом риска
Летом возрастает риск неожиданных и опасных встреч с осами, которые активно ищут укрытия и могут обустроить свои гнезда в самых непредсказуемых местах. Одним из них может стать даже дверной замок.
Соответствующий случай произошел в небольшом поселке Петриковка в Днепропетровской области. В частном жилом доме жители обнаружили, что осы устроили гнездо прямо внутри дверного замка, которым жильцы пользуются ежедневно. Об этом сообщает "Телеграф".
По словам владельцев жилья, дом не является заброшенным и в нем постоянно проживают люди. Осиное гнездо было обнаружено совершенно случайно после того, как ребенка ужалили насекомые.
Тогда при осмотре двери выяснилось, что внутри металлического механизма замка сформировалось осиное гнездо.
На фотографиях видно, как осы перемещаются внутри узкого пространства замка и вокруг металлических элементов конструкции. Их гнездо оказалось почти незаметным, потому жильцы могли долгое время не видеть его.
Стоит отметить, что осы нередко выбирают скрытые и самые неожиданные места, такие как щели в конструкциях, чердаки, металлические полости.
Самостоятельно уничтожать осиное гнездо не рекомендуется. При его обнаружении лучше обратиться к профессиональным службам дезинсекции или спасателям.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как насекомые определяют, кого кусать. В большинстве своем — это не случайность.