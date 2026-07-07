Чи можна пісяти в море, басейні чи річці? Вчені дали чітку відповідь

Понад половина людей справляють нужду у воду

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Не всі пляжі обладнані вбиральнями й деякі відпочивальники розв'язують цю проблему просто — пісяють у водойму. Якщо для океану, моря, чи річки це не є великою проблемою, то озеро може постраждати від таких дій.

"Телеграф" розповідає, які наслідки можуть бути, якщо людина мочиться у водойму. Перш за все це дуже негігієнічно та огидно для інших відвідувачів пляжу, тому від таких дій варто утримуватися хоча б з цих міркувань. Проте, згідно з дослідженням Procter & Gamble, 62% людей зізнаються, що мочаться у воду на пляжі.

Чи шкодить водоймам людська сеча

95% сечі — це вода. Незначна кількість відходів життєдіяльності в ній не становить загрози морю чи океану. За даними Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, об'єм океанської води на Землі складає 1,335 мільярда кубічних кілометрів. Щодня в ці води виділяють продукти своєї життєдіяльності мільйони водних мешканців і це не завдає жодної шкоди.

Люди на морі. Фото: magnific.com

Водночас заборонено пісяти біля коралових рифів, адже сеча людини шкодить коралам. Вона містить нітрати та фосфати, які негативно впливають на ці водні організми.

Води океану не зазнають глобального впливу через людську сечу, а ось менші водойми, — озера, у небезпеці. Як пояснює Business Insider, через потрапляння сечі у воду може початися цвітіння водоростей. Якщо процес набуде глобального масштабу, він може призвести до отруєння і загибелі риби.

Крім того, суворо заборонено пісяти в басейні. Об'єм води там незначний, і навіть випорожнення однієї людини мають значення. До того ж біля басейнів завжди є туалети.

За даними Американського хімічного товариства, хімічні речовини з сечі можуть негативно взаємодіяти з тими засобами, які додають для підтримки чистоти води. Зокрема у поєднанні з хлором вони можуть викликати біль і почервоніння очей, а також проблеми з диханням.

Окрім можливої шкоди водоймам, справляння нужди у воду може нашкодити самій людині. Бактерії з сечі годинами залишаються в мокрому купальнику. Ще одна небезпека у тому, що в процесі у сечові шляхи можуть потрапити шкідливі бактерії із самої води.

Раніше "Телеграф" розповідав, який штраф може загрожувати власникам собак, які приходять на пляж разом з улюбленцями. Правила встановлює місцева влада (надавачі послуг або муніципалітети), які часто забороняють вхід із тваринами на територію офіційних комунальних пляжів.