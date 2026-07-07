Можно ли писать в море, бассейне или реке? Ученые дали четкий ответ

Более половины людей справляют нужду в воде

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Не все пляжи оборудованы туалетами и некоторые отдыхающие решают эту проблему просто – писают в водоем. Если для океана, моря или реки это не большая проблема, то озеро может пострадать от таких действий.

"Телеграф" рассказывает, какие последствия могут быть, если человек мочится в водоем. Прежде всего это очень негигиенично и неприятно для других посетителей пляжа, поэтому от таких действий следует воздерживаться хотя бы по этим соображениям. Однако, согласно исследованию Procter & Gamble, 62% людей признаются, что мочатся в воду на пляже.

Вредит ли водоемам человеческая моча

95% мочи – это вода. Незначительное количество отходов жизнедеятельности в ней не представляет угрозы морю или океану. По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США, объем океанской воды на Земле составляет 1,335 млрд кубических километров. Каждый день в эти воды выделяют продукты своей жизнедеятельности миллионы водных жителей и это не наносит никакого вреда.

Люди в море. Фото: magnific.com

В то же время запрещено писать около коралловых рифов, так как моча человека вредит кораллам. Она содержит нитраты и фосфаты, негативно влияющие на эти водные организмы.

Воды океана не испытывают глобального влияния из-за человеческой мочи, а вот меньшие водоемы, — озера, в опасности. Как объясняет Business Insider, из-за попадания мочи в воду может начаться цветение водорослей. Если процесс приобретет глобальный масштаб, он может привести к отравлению и гибели рыбы.

Кроме того, строго запрещено писать в бассейне. Объем воды там незначительный, и испражнения даже одного человека имеют значение. К тому же у бассейнов всегда есть туалеты.

По данным Американского химического общества, химические вещества из мочи могут отрицательно взаимодействовать с теми средствами, которые добавляют для поддержания чистоты воды. В частности, в сочетании с хлором они могут вызвать боль и покраснение глаз, а также проблемы с дыханием.

Помимо возможного ущерба водоемам, справление малой нужды в воду может навредить самому человеку. Бактерии из мочи часами остаются в мокром купальнике. Еще одна опасность состоит в том, что в процессе в мочевые пути могут попасть вредные бактерии из самой воды.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой штраф может угрожать владельцам собак, приходящих на пляж вместе с любимцами. Правила устанавливают местные власти (предоставители услуг или муниципалитеты), часто запрещающие вход с животными на территорию официальных коммунальных пляжей.