Звідки взявся "зайвий" мільйон на виплатах за зруйнований будинок у Києві: у КМДА пояснили (документ)

Міська адміністрація не впевнена у розрахунках Святошинської РДА

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Після російського удару загальна сума копенсації жителям одного зі зруйнованих будинків у Києві раптово зросла на понад мільйон гривень. У КМДА зазначили, що на розрахунок могли повпливати кілька факторів.

Про це йдеться у відповіді директора Департаменту будівництва та житлового забезпечення Київської міської державної адміністрації (КМДА) Бориса Работніка на інформаційний запит "Телеграфа". За його словами, на відновлювальні роботи в будинку за цією адресою у 2026 році передбачено понад 21 мільйон гривень.

У запиті редакція пояснила, що у відповіді на запит видання (зареєстрований 08.07.2026 за № 1584(м) за підписом Бориса Работніка сказано, що для придбання житла мешканцям пошкодженого будинку по вул. Василя Кучера, 2-А видано 60 житлових сертифікатів на загальну суму 118 389 331,47 грн. Однак у відповіді заступника голови Святошинської РДА Павла Бірюка на запит видання сказано, що загальна вартість придбаного житла та виданих житлових сертифікатів становить 117 123 667,10 грн. Різниця склала — 1 265 664,37 грн.

Тож в редакції попросили відповісти на наступні питання:

Як виникла різниця у розрахунках у понад мільйон гривень?

У яку суму обійдеться демонтаж першого під’їзду, реконструкція та стабілізація конструкцій будівлі?

Колишнім мешканцям зруйнованих квартир буде надано житло у реконструйованій будівлі чи вони залишаться у "компенсованому" житлі?

Що відповіли в Департаменті будівництва та житлового забезпечення КМДА?

Як зазначено у відповіді директора, інформація, надана Департаментом у листі від 08.07.2026 № 1584(м) сформована на підставі наявних у Департаменті даних станом на момент підготовки попередньої відповіді та відображає загальну розраховану вартість сформованих та затверджених житлових сертифікатів. А сам Департамент не володіє первинними матеріалами, розрахунковими відомостями чи часовими зрізами даних, які використовувалися Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією при підготовці відповіді на запит.

"Відхилення у показниках може бути обумовлене різницею між загальною вартістю виданих сертифікатів та сумою фактично проведених правочинів (придбаного житла) станом на конкретну дату, або іншою методологією обліку, що застосовується районною адміністрацією. З огляду на це, для отримання детальних роз'яснень щодо структури та методології розрахунку суми, наведеної у відповіді заступника голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, пропонуємо звернутися безпосередньо до вказаної адміністрації", — йдеться в документі.

Щодо вартості відновлювальних робіт у зруйнованому росіянами будинку в Депатраменті повідомоили, що відповідно до наказу Департаменту від 03.02.2026 № 21 "Про розподіл коштів у 2026 році на реалізацію інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій (адресний перелік об'єктів капітального ремонту)" на їх виконання передбачено асигнування в розмірі 21 766 803 грн.

Відповідь Департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА на запит "Телеграфа"

Відповідь Департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА на запит "Телеграфа"

Стосовно питання щодо особливостей порядку забезпечення житлом мешканців зруйнованих квартир в Департаменті зазначили, що відповідно до норм Закону № 2923-IX житловий сертифікат є самостійною та кінцевою формою компенсації за знищений об'єкт нерухомого майна. У разі отримання у межах програми "єВідновлення" житлового сертифіката, припинення права власності на знищене нерухоме майно здійснюється згідно з ч. 20 ст. 8 Закону № 2923-IX та ст. 349 Цивільного кодексу України шляхом внесення запису до Державного реєстру речових прав.

"Вказана процедура є обов’язковою та проводиться державним реєстратором або нотаріусом після затвердження рішення про надання житлового сертифіката, але до моменту придбання нового житла. Таким чином, після використання сертифіката громадянин набуває права власності придбаної за ним нерухомості, а майнові права щодо відшкодування втраченого житла вважаються реалізованими в повному обсязі", — вказано у відповіді.

Борис Работнік

Раніше "Телеграф" розповідав, що в ніч на 26 липня росіяни атакували Київ балістикою, внаслідок чого виникли пожежі.