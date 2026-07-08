Україні пророкують топ-місце серед економік Європи: чи стане життя громадян кращим

Масштабні вкладення самі по собі не змінять ситуацію

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Найближчими роками Україна може увійти до числа європейських країн із найшвидшими темпами зростання економіки. На відновлення після війни країні можуть знадобитися сотні мільярдів доларів. Однак самі по собі мільярди на відновлення не гарантують економічного ривка і багато залежатимуть від розподілу інвестицій та реформ.

Втім, наскільки реалістичними є такі прогнози і чи зможуть українці відчути економічне зростання у повсякденному житті, "Телеграф" запитав експертів.

Для розуміння ситуації:

Згідно з прогнозами Міжнародного валютного фонду країни єврозони в період з 2027 по 2031 рік показуватимуть середнє зростання близько 1,2% на рік. На цьому тлі декілька невеликих європейських економік зможуть розвиватись значно швидше.

Україна опинилася серед країн, які можуть випередити середні показники Єврозони. Навіть незважаючи на наслідки повномасштабної війни, МВФ прогнозує, що українська економіка у найближчі п’ять років може зростати в середньому на 3,8% щорічно, а найсильніший показник очікується в 2028 році — близько 4,2%.

Цей прогноз заснований насамперед на сценарії післявоєнного відновлення. МВФ вважає, що бойові дії поступово згасатимуть, а Україна розпочне масштабну реконструкцію із залученням міжнародних інвестицій. За оцінками Світового банку, потреби країни у відновленні становлять близько 600 млрд доларів.

Проте експерти вважають, що ці 600 млрд — це не "подарунок Україні" і не автоматичне зростання економіки. Це лише оцінка вартості відновлення після війни. Ці гроші самі по собі не означають, що кожен українець житиме в декілька разів краще.

Де економіка зростатиме найшвидше. Інфографіка: МВФ

Що може прискорити економіку України

Український економіст, фінансист та керуючий партнер "Фінансового клубу" Руслан Чорний зазначив, що останніми роками економіка Європи повільно зростає порівняно з Китаєм. Серед країн ЄС найбільш помітні темпи зростання показує Польща, яка поки що найкраще конкурує з економіками Сходу, що швидко розвиваються.

"Так, у України зараз високий потенціал росту завдяки фінансовій підтримці партнерів, попри значний внутрішній дефіцит бюджету. Лише завдяки зовнішньому фінансуванню український ВВП може зрости швидше за польський. Саме у нас перевіряються найпередовіші військові технології, за якими спостерігає весь світ. Завдяки продажу цих технологій та зброї, яка перевірена фронтом, український ВВП може зрости вище прогнозованого", — каже співрозмовник.

При цьому Чорний додав, що звичайні українці це відчують не лише зростанням інфляції, а й зростанням середньої заробітної плати.

Фінансист Руслан Чорний

Україні потрібне не просто зростання, а економічний ривок

Виконавчий директор Ліги аудиторів України. Дмитро Олексієнко сказав "Телеграфу", що темпи зростання ВВП України будуть одними з найбільших у Європі.

"Але є один нюанс, це база порівняння. У 2022 році ВВП України впав на 28,8%, у 2023 зріс на 5,5%, у 2024 на 3,2%, у 2025 на 1,8%, у першому кварталі 2026-го впав на 0,6%. Це дуже погана динаміка, адже за чотири роки війни ми не змогли вийти на стабільне зростання ВВП та не відіграли падіння 2022 року", — пояснює він.

При цьому російські обстріли, деіндустріалізація, тарифи на електроенергію, монетарна та фіскальна політика держави не дозволяють Україні вийти на нормальні темпи зростання ВВП. За словами Олексієнка, щоб ефективно відновлюватись після війни, темпи зростання українського ВВП мають бути 6-8% на рік, на тлі масштабного падіння 2022 року та подальшої стагнації ВВП це цілком реальні цифри.

"Багато країн, що розвиваються, демонструють такі темпи зростання. Європейські економіки розвинуті, для них темпи росту ВВП 1-2% є прийнятними на тлі масштабу їх економіки. Для України темпи росту у 3-3,5% після війни — це стагнація, такими темпами ми ніколи не відбудуємо країну", — резюмував експерт.

Дмитро Олексієнко

600 млрд євро не гарантують зростання: Україні потрібні реформи та фахівці

Економічний експерт, кандидат наук з державного управління Юрій Гаврилечко пояснив "Телеграфу", що для зростання економіки України необхідне виконання багатьох необхідних умов.

"У своєму прогнозі МВФ спирається на свої ж прогнози порівняння темпів збільшення ВВП Єврозони, і темпи збільшення ВВП в Україні. І на наступні три роки МВФ вбачає ситуацію в Україні десь у 3,5 разу кращою, аніж в єврозоні. 1,2% зростання для єврозони — це рівень приблизно XIX століття (промислове зростання відбулося наприкінці XIX століття і на початку XX). Тому база для порівняння в 1,2%, м'яко кажучи, дуже низька. В Україні прогноз десь 3,8-4,2% — це взагалі ні про що, враховуючи, наскільки за час війни впала економіка. Більше того, на це на це "ні про що" МВФ прогнозує виділення впродовж трьох років близько 600 млрд євро", — каже експерт.

Таким чином, щоб зростання було на 4,2% на рік, Україні знадобиться інвестицій у обсязі річного ВВП (200 млрд євро – це річний ВВП України). За словами Гаврилечка, це неефективне використання коштів.

Чи вистачить 600 млрд євро. Інфографіка: "Телеграф"

Експерт вважає, що сам собою великий обсяг інвестицій ще не гарантує реального зростання економіки. За його словами, якщо вкласти 200 млрд. євро, а економіка зросте лише на 8 млрд. євро, такий результат буде майже непомітним для людей — у перерахунку це близько 320 євро на одного українця.

Він зазначає, що після сильного падіння економіки Україні потрібні набагато вищі темпи відновлення — приблизно 15–25% зростання на рік.

"А для цього потрібно виконати низку вимог до нормального зростання: починаючи від зміни ситуації з регуляторкою і фіскальною політикою, зміни на ринку праці (потрібні фахівці, які будуть працювати) і закінчуючи змінами у освітній політиці. Питання — з управлінцями, і в якому середовищі вони будуть працювати. Нам потрібна кваліфікована робоча сила в невеличкій кількості — інженери й управлінці. Україні потрібні робочі мізки, а не робочі руки з Індії, Бангладеш чи Пакистану. Робочих рук завжди вистачало і вистачає", — підкреслив співрозмовник.

Експерт пояснює, що інвестиції не можна просто поділити між усіма громадянами — їхнє завдання не роздати гроші людям, а вкласти кошти так, щоб вони допомогли створювати нові підприємства, робочі місця та приносили дохід економіці.

"Тому відродження економіки — це дуже складний процес. Він не вимірюється винятково грошима. Ті ж 600 млрд євро, про які МВФ каже, що нам потрібні на три роки для відновлення, мають бути використані в існуючій інфраструктурі використання цих коштів, а її поки нема. І фахівцями з використання, тобто бізнесом. Якщо, крий Боже, ці гроші знову потраплять до чиновників, — то вони звідси і "вийдуть", — підсумував Гаврилечко.

Юрій Гаврилечко

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що нові норми бронювання можуть вдарити по економіці.