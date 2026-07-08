Украине пророчат топ-место среди экономик Европы: станет ли жизнь граждан лучше

Масштабные вложения сами по себе не изменят ситуацию

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В ближайшие годы Украина может войти в число европейских стран с наиболее быстрыми темпами роста экономики. На восстановление после войны стране могут понадобиться сотни миллиардов долларов. Однако сами по себе миллиарды на восстановление не гарантируют экономического рывка и многое будет зависеть от распределения инвестиций и реформ.

Впрочем, насколько реалистичны такие прогнозы и смогут ли украинцы почувствовать экономический рост в повседневной жизни, "Телеграф" спросил экспертов.

Для понимания ситуации:

Согласно прогнозам Международного валютного фонда, страны еврозоны в период с 2027 по 2031 год будут показывать средний рост около 1,2% в год. На этом фоне несколько небольших европейских экономик смогут развиваться значительно быстрее.

Украина оказалась среди стран, которые могут обогнать средние показатели Еврозоны. Даже несмотря на последствия полномасштабной войны, МВФ прогнозирует, что украинская экономика в ближайшие пять лет может расти в среднем на 3,8% ежегодно, а наиболее сильный показатель ожидается в 2028 году — около 4,2%.

Данный прогноз основан прежде всего на сценарии послевоенного восстановления. МВФ полагает, что боевые действия будут постепенно затухать, а Украина начнет масштабную реконструкцию с привлечением международных инвестиций. Согласно оценкам Всемирного банка, потребности страны в восстановлении составляют около 600 млрд долларов.

Однако же эксперты полагают, что эти 600 млрд — это не "подарок Украине" и не автоматический рост экономики. Это лишь оценка стоимости восстановления после войны. Эти деньги сами по себе не означают, что каждый украинец станет жить в несколько раз лучше.

Где экономика будут расти быстрее всего. Инфографика: МВФ

Что может ускорить экономику Украины

Украинский экономист, финансист и управляющий партнер "Финансового клуба" Руслан Черный отметил, что в последние годы экономика Европы медленно растет в сравнении с Китаем. Среди стран ЕС наиболее заметные темпы роста показывает Польша, которая пока лучше всего конкурирует с быстро развивающимися экономиками Востока.

"Да, у Украины сейчас высокий потенциал роста благодаря финансовой поддержке партнеров, несмотря на значительный внутренний дефицит бюджета. Только благодаря внешнему финансированию украинский ВВП может вырасти быстрее польского. Именно у нас проверяются передовые военные технологии, за которыми наблюдает весь мир. Благодаря продаже этих технологий и оружия, которое проверено фронтом, украинский ВВП может вырасти выше прогнозируемого", — говорит собеседник.

При этом, Черный добавил, что обычные украинцы это почувствуют не только ростом инфляции, но и ростом средней заработной платы.

Финансист Руслан Черный

Украине нужен не просто рост, а экономический рывок

Исполнительный директор Лиги аудиторов Украины Дмитрий Алексеенко сказал "Телеграфу", что темпы роста ВВП Украины будут одними из самых больших в Европе.

"Но есть один нюанс, это база сравнения. В 2022 году ВВП Украины упал на 28,8%, в 2023 году вырос на 5,5%, в 2024 году на 3,2%, в 2025 году на 1,8%, в первом квартале 2026-го упал на 0,6%. Это очень плохая динамика, ведь за четыре года войны мы не смогли выйти на стабильный рост ВВП и не отыграли падение в 2022 году", — объясняет он.

При этом, российские обстрелы, деиндустриализация, тарифы на электроэнергию, монетарная и фискальная политика государства не позволяют Украине выйти на нормальные темпы роста ВВП. По словам Алексеенко, чтобы эффективно восстанавливаться после войны, темпы роста украинского ВВП должны быть 6-8% в год, на фоне масштабного падения 2022 года и последующей стагнации ВВП это вполне реальные цифры.

"Многие развивающиеся страны демонстрируют такие темпы роста. Европейские экономики развиты, для них темпы роста ВВП 1-2% приемлемы на фоне масштаба их экономики. Для Украины темпы роста в 3-3,5% после войны – это стагнация, такими темпами мы никогда не отстроим страну", — резюмировал эксперт.

Дмитрий Алексеенко

600 млрд евро не гарантируют рост: Украине нужны реформы и специалисты

Экономический эксперт, кандидат наук по государственному управлению Юрий Гаврилечко объяснил "Телеграфу", что для роста экономики Украины необходимо выполнение множества необходимых условий.

"В своем прогнозе МВФ опирается на свои же прогнозы сравнения темпов увеличения ВВП Еврозоны и темпы увеличения ВВП в Украине. И на следующие три года МВФ видит ситуацию в Украине где-то в 3,5 раза лучше, чем в Еврозоне. 1,2% роста для еврозоны – это уровень примерно XIX века (промышленный рост произошел в конце XIX века и начале XX). Потому база для сравнения в 1,2%, мягко говоря, очень низкая. В Украине прогноз где-то 3,8-4,2% – это вообще ни о чем, учитывая, насколько за время войны упала экономика. Более того, на это "ни о чем" МВФ прогнозирует выделение в течение трех лет около 600 млрд евро", — говорит эксперт.

Таким образом, чтобы рост был на 4,2% в год, Украине понадобится инвестиций в объеме годового ВВП (200 млрд евро – это годовой ВВП Украины). По словам Гаврилечко, это совершенно неэффективное использование средств.

Хватит ли 600 млрд евро. Инфографика: "Телеграф"

Эксперт считает, что сам по себе большой объем инвестиций еще не гарантирует реального роста экономики. По его словам, если вложить 200 млрд евро, а экономика вырастет лишь на 8 млрд евро, такой результат будет почти незаметным для людей — в пересчете это около 320 евро на одного украинца.

Он отмечает, что после сильного падения экономики Украине нужны гораздо более высокие темпы восстановления — примерно 15–25% роста в год.

"А для этого нужно выполнить ряд требований к нормальному росту: начиная с изменения ситуации с регуляторкой и фискальной политикой, изменения на рынке труда (нужны специалисты, которые будут работать) и заканчивая изменениями в образовательной политике. Вопрос – с управленцами, и в какой среде они будут работать. Нам нужна квалифицированная рабочая сила в небольшом количестве – инженеры и управленцы. Украине нужны рабочие мозги, а не рабочие руки из Индии, Бангладеш или Пакистана. Рабочих рук всегда хватало и не хватает", — подчеркнул собеседник.

Эксперт объясняет, что инвестиции нельзя просто разделить между всеми гражданами — их задача не раздать деньги людям, а вложить средства так, чтобы они помогли создавать новые предприятия, рабочие места и приносили доход экономике.

"Поэтому возрождение экономики – это очень сложный процесс. Он не измеряется только средствами. Те же 600 млрд евро, о которых МВФ говорит, что нам нужны на три года для восстановления, должны использоваться в существующей инфраструктуре использования этих средств, а ее пока нет. И специалистами по использованию, то есть бизнесом. Если, упаси Бог, эти деньги снова попадут к чиновникам, — то они отсюда и "выйдут", — подытожил Гаврилечко.

Юрий Гаврилечко

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что новые нормы бронирования могут ударить по экономике.