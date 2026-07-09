Після сутички з ТЦК у Львові призначили службове розслідування: що сталося

Конфлікт виник після перевірки військово-облікових документів чоловіка, який перебував у розшуку

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У Львові стався конфлікт з ТЦК. Пізно ввечері 8 липня на проспекті Червоної Калини (Сихівський район) тривала суперечка між цивільними та представниками ТЦК, пізніше до ситуації долучились правоохоронці.

Суперечка була запекла, із застосуванням фізичної сили — одного з військовослужбовців ТЦК групою шарпали за одяг, вимагаючи, щоб він зняв військову форму, а їхню машину перекинули та розтрощили. Повідомляється про постріли, попередньо — це були попереджувальні, в повітря.

Натовп на проспекті Червоної Калини зібрався швидко/ Фото: Соцмережі

В Львівському обласному ТЦК та СП повідомили, що конфлікт почався, коли о 21:30 зупинили чоловіка для перевірки військово-облікових документів. Він виявився порушником обліку з 12 червня, його доставили до ТЦК і станом на опівночі 9 липня він був направлений для проходження ВЛК. Група оповіщення, яка залишилась на місці зіткнулась із агресією групи невідомих осіб. "Ця група оточила службовий транспорт військовослужбовців, поводилась агресивно, суттєво пошкодила та, зрештою, перекинула службовий автомобіль", — йдеться в дописі. В ТЦК закликають пам'ятати, що справжній ворог Росія, не піддаватись на провокації і дотримуватись комендантської години.

Автомобіль ТЦК після атаки натовпу/ Фото: соцмережі

Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що щодо ситуації на Сихові провів термінову нараду з правоохоронцями. Він каже, що тих, хто перешкоджав діяльності правоохоронців мають бути ідентифіковані та притягнуті до відповідальності.

За його словами, Львівський обласний ТЦК та СП проведе службове розслідування щодо дій своїх військовослужбовців. Він також повідомив вік громадянина, який був у розшуку — чоловік 1996 року народження.

І Козицький, і міський голова Андрій Садовий закликали не забувати, хто справжній ворог. Садовий був на Запорізькому напрямку, тож пообіцяв пізніше повідомити з'ясовані ним обставини.

Водночас у поліції кажуть, на місці охороняли порядок та спілкувались із громадянами. Зауважимо, в соцмережах зазначають — ще о другій ночі 9 липня натовп не розходився. На відео з місця події видно, що натовп досі збурений.

Конфлікти із ТЦК

Останнім часом в Україні різко загострилася ситуація навколо діяльності територіальних центрів комплектування та соцпідтримки (ТЦК та СП). Кількість звернень щодо можливих порушень прав людини з їхнього боку за останні роки збільшилася більш ніж у 300 разів, заявляв уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Серед останніх резонансних:

У червні правоохоронці викрили в одному з районних ТЦК Одеської області групу з шістьох посадовців та трьох представників громадської організації, яких підозрюють в організації незаконного утримання та катування військовозобов’язаних. Усім фігурантам уже повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи.

Мобілізація батька-одинака у Кривому Розі — чоловіка забрали просто тоді, коли його 5-річна донька перебувала в дитячому садочку, через що дитина фактично залишилася під наглядом директорки закладу. До цього громадянин двічі звертався по законну відстрочку, проте йому відмовляли. Батька врешті відпустили додому для вирішення питань щодо дитини та оформлення необхідних документів.

8 червня на одному з підприємств у місті Звенигородка на Черкащині під час суперечки між працівниками заводу та представниками районного ТЦК було застосовано газовий балончик, а один із учасників сутички вистрілив у повітря зі стартового пістолета. Після того як працівники військкомату забрали одного з робітників з місця події, Національна поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 ККУ (незаконне позбавлення волі або викрадення людини). У місцевому ТЦК заявили, що виявили порушника обліку, а громадянин почав тікати.

Раніше "Телеграф" розповідав, що скандали розгортаються не тільки на етапі мобілізації — загибель новобранців за дивних обставин у штурмовому полку "Скеля" та можливі випадки фізичного насильства викликали суспільний резонанс.