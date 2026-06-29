"Резерв+" недостатньо: який документ треба мати з собою чоловікам з 1 липня, щоб не забрали до ТЦК

Покладатися на застосунок не варто

В Україні триває мобілізація, з 1 липня перевірки чоловіків триватимуть. Щоб підтвердити свій статус може виявитися недостатньо додатку "Резерв+", юристи радять мати з собою також паперові документи.

Адвокатка Катерина Аніщенко радить роздрукувати витяг із застосунку та носити його із собою. "Резерв+" може не відкриватися через проблеми з інтернетом або інші технічні несправності. Проте раз зробити паперові копії документів та мати спокій не вийде, паперовий витяг варто оновлювати хоча б раз на тиждень.

"А в ідеалі копія повинна бути сформована в той день, коли проводиться перевірка документів. Це пояснюється тим, що, наприклад, може з’явитися сповіщення про розшук. Наприклад, тиждень тому такого сповіщення не було, а зараз з’явилося", — пояснила Катерина Аніщенко.

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Юристка додала, що такий паперовий витяг українським чоловікам варто мати з собою разом із паспортом. Якщо "Резерв+" не відкриється, або інформація у застосунку відрізнятиметься від тої, що має група оповіщення, чоловіка можуть доставити до ТЦК. Такі випадки не поодинокі.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи планують в Україні посилювати мобілізацію. Такі розмови почалися на тлі створення нових бригад у ЗСУ для захисту півночі нашої країни.