После стычки с ТЦК во Львове назначили служебное расследование: что произошло
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Конфликт возник после проверки военно-учетных документов находившегося в розыске мужчины
Во Львове произошел конфликт с ТЦК. Поздним вечером 8 июля на проспекте Червоной Калины (Сыховский район) начался спор между гражданскими и представителями ТЦК, позже к ситуации присоединились правоохранители.
Спор был ожесточенным, с применением физической силы — одного из военнослужащих ТЦК группой дергали за одежду, требуя, чтобы он снял военную форму, а их машину опрокинули и разбили. Сообщается о выстрелах, предварительно это были предупредительные, в воздух.
Во Львовском областном ТЦК и СП сообщили, что конфликт начался, когда в 21:30 остановили мужчину для проверки военно-учетных документов. Он оказался нарушителем учета с 12 июня, его доставили в ТЦК и по состоянию на полночь 9 июля был направлен для прохождения ВЛК. Группа оповещения, которая осталась на месте, столкнулась с агрессией группы неизвестных лиц. "Эта группа оцепила служебный транспорт военнослужащих, вела себя агрессивно, существенно повредила и, в конце концов, опрокинула служебный автомобиль", — говорится в сообщении. В ТЦК призывают помнить, что настоящий враг Россия не поддаваться на провокации и соблюдать комендантский час.
Председатель Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что по ситуации на Сыхове провел срочное совещание со стражами порядка. Он говорит, что тех, кто препятствовал деятельности правоохранителей, должны быть идентифицированы и привлечены к ответственности.
По его словам, Львовский областной ТЦК и СП проведет служебное расследование действий своих военнослужащих. Он также сообщил возраст гражданина, который был в розыске – мужчина 1996 года рождения.
И Козицкий, и мэр Андрей Садовый призывали не забывать, кто настоящий враг. Садовый был на Запорожском направлении и пообещал позже сообщить выясненные им обстоятельства.
В то же время в полиции говорят, что на месте охраняли порядок и общались с гражданами. Заметим, в соцсетях отмечают — еще в два ночи 9 июля толпа не расходилась. На видео с места происшествия видно, что толпа все еще возмущена.
Конфликты с ТЦК
В последнее время в Украине резко обострилась ситуация вокруг деятельности территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Количество обращений по поводу возможных нарушений прав человека с их стороны за последние годы увеличилось более чем в 300 раз, заявлял уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
Среди последних резонансных:
- В июне правоохранители разоблачили в одном из районных ТЦК Одесской области группу из шести должностных лиц и трех представителей общественной организации, подозреваемых в организации незаконного содержания и пытки военнообязанных. Все фигуранты уже сообщены о подозрении и избраны меры пресечения.
- Мобилизация отца-одиночки в Кривом Роге — мужчину забрали прямо тогда, когда его 5-летняя дочь находилась в детском саду, из-за чего ребенок фактически остался под наблюдением директора заведения. До этого гражданин дважды обращался за законной отсрочкой, однако ему отказывали. Отца наконец отпустили домой для решения вопросов ребенка и оформления необходимых документов.
- 8 июня на одном из предприятий в городе Звенигородка Черкасской области во время спора между работниками завода и представителями районного ТЦК был применен газовый баллончик, а один из участников столкновения выстрелил в воздух из стартового пистолета. После того, как работники военкомата забрали одного из рабочих с места происшествия, Национальная полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 146 УК (незаконное лишение свободы или похищение человека). В местном ТЦК заявили, что обнаружили нарушителя учета, а гражданин начал убегать.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что скандалы разворачиваются не только на этапе мобилизации — гибель новобранцев при странных обстоятельствах в штурмовом полку "Скала" и возможные случаи физического насилия вызвали общественный резонанс.