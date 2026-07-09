После стычки с ТЦК во Львове назначили служебное расследование: что произошло

Конфликт возник после проверки военно-учетных документов находившегося в розыске мужчины

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Во Львове произошел конфликт с ТЦК. Поздним вечером 8 июля на проспекте Червоной Калины (Сыховский район) начался спор между гражданскими и представителями ТЦК, позже к ситуации присоединились правоохранители.

Спор был ожесточенным, с применением физической силы — одного из военнослужащих ТЦК группой дергали за одежду, требуя, чтобы он снял военную форму, а их машину опрокинули и разбили. Сообщается о выстрелах, предварительно это были предупредительные, в воздух.

Толпа на проспекте Червоной Калины собралась быстро/ Фото: Соцсети

Во Львовском областном ТЦК и СП сообщили, что конфликт начался, когда в 21:30 остановили мужчину для проверки военно-учетных документов. Он оказался нарушителем учета с 12 июня, его доставили в ТЦК и по состоянию на полночь 9 июля был направлен для прохождения ВЛК. Группа оповещения, которая осталась на месте, столкнулась с агрессией группы неизвестных лиц. "Эта группа оцепила служебный транспорт военнослужащих, вела себя агрессивно, существенно повредила и, в конце концов, опрокинула служебный автомобиль", — говорится в сообщении. В ТЦК призывают помнить, что настоящий враг Россия не поддаваться на провокации и соблюдать комендантский час.

Автомобиль ТЦК после атаки толпы/ Фото: соцсети

Председатель Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что по ситуации на Сыхове провел срочное совещание со стражами порядка. Он говорит, что тех, кто препятствовал деятельности правоохранителей, должны быть идентифицированы и привлечены к ответственности.

По его словам, Львовский областной ТЦК и СП проведет служебное расследование действий своих военнослужащих. Он также сообщил возраст гражданина, который был в розыске – мужчина 1996 года рождения.

И Козицкий, и мэр Андрей Садовый призывали не забывать, кто настоящий враг. Садовый был на Запорожском направлении и пообещал позже сообщить выясненные им обстоятельства.

В то же время в полиции говорят, что на месте охраняли порядок и общались с гражданами. Заметим, в соцсетях отмечают — еще в два ночи 9 июля толпа не расходилась. На видео с места происшествия видно, что толпа все еще возмущена.

Конфликты с ТЦК

В последнее время в Украине резко обострилась ситуация вокруг деятельности территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Количество обращений по поводу возможных нарушений прав человека с их стороны за последние годы увеличилось более чем в 300 раз, заявлял уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Среди последних резонансных:

В июне правоохранители разоблачили в одном из районных ТЦК Одесской области группу из шести должностных лиц и трех представителей общественной организации, подозреваемых в организации незаконного содержания и пытки военнообязанных. Все фигуранты уже сообщены о подозрении и избраны меры пресечения.

Мобилизация отца-одиночки в Кривом Роге — мужчину забрали прямо тогда, когда его 5-летняя дочь находилась в детском саду, из-за чего ребенок фактически остался под наблюдением директора заведения. До этого гражданин дважды обращался за законной отсрочкой, однако ему отказывали. Отца наконец отпустили домой для решения вопросов ребенка и оформления необходимых документов.

8 июня на одном из предприятий в городе Звенигородка Черкасской области во время спора между работниками завода и представителями районного ТЦК был применен газовый баллончик, а один из участников столкновения выстрелил в воздух из стартового пистолета. После того, как работники военкомата забрали одного из рабочих с места происшествия, Национальная полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 146 УК (незаконное лишение свободы или похищение человека). В местном ТЦК заявили, что обнаружили нарушителя учета, а гражданин начал убегать.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что скандалы разворачиваются не только на этапе мобилизации — гибель новобранцев при странных обстоятельствах в штурмовом полку "Скала" и возможные случаи физического насилия вызвали общественный резонанс.