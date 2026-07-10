Чи везуть в Україну фальшивий сир з Європи: що насправді потрапляє на наші полиці

Вся продукція, що законно ввозиться у країну, проходить жорсткий контроль

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Масового завезення з Європи в Україну сиру з підробленим складом або неправдивою інформацією про продукт, немає. Найбільше питань щодо імпортного сиру стосується так званого "сирного продукту".

Про це "Телеграфу" розповів виконавчий директор Спілки молочних підприємств України Арсен Дідур. За його словами, якщо сир продається під власною назвою, але, наприклад, містить рослинні жири замість молочних, причому на етикетці цього не зазначено, — це фальсифікат.

Арсен Дідур пояснив, що імпортна молочна продукція, яка завозиться в Україну, проходить ветеринарний і санітарний контроль. Тому говорити про масове потрапляння на полиці фальсифікованих сирів немає підстав.

"Якщо виникають питання щодо імпортного сиру, то це найчастіше пов'язано з продукцією економсегмента або так званими сирними продуктами, у яких частину молочного жиру можуть замінювати рослинними жирами", — зазначив фахівець.

Як розрізнити неякісний сир. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Також, за його словами, на український ринок можуть потрапляти сири з меншим залишковим терміном придатності або продукція, виготовлена спеціально для торгівельних мереж-дискаунтерів. Це не є порушенням, якщо склад і назва товару чітко зазначені на упаковці.

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