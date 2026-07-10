Везут ли в Украину фальшивый сыр из Европы: что на самом деле попадает на наши полки

Вся продукция, которая законно ввозится в страну, проходит жесткий контроль

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Массового завоза из Европы в Украину сыра с поддельным составом или ложной информацией о продукте нет. Больше всего вопросов по импортному сыру касается так называемого "сырного продукта".

Об этом "Телеграфу" рассказал исполнительный директор Союза молочных предприятий Украины Арсен Дидур. По его словам, если сыр продается под собственным именем, но, например, содержит растительные жиры вместо молочных, причем на этикетке этого не указано, — это фальсификат.

Арсен Дидур объяснил, что импортная молочная продукция, завозимая в Украину, проходит ветеринарный и санитарный контроль. Поэтому говорить о массовом попадании на полки фальсифицированных сыров нет оснований.

"Если возникают вопросы по импортному сыру, то это чаще всего связано с продукцией эконом сегмента или так называемыми сырными продуктами, в которых часть молочного жира могут заменять растительными жирами", — отметил специалист.

Как отличить некачественный сыр | Инфографика: "Телеграф"/ИИ

Также, по его словам, на украинский рынок могут попадать сыры с меньшим остаточным сроком годности или продукция, изготовленная специально для торговых сетей-дискаунтеров. Это не нарушение, если состав и название товара четко указаны на упаковке.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в "АТБ" сейчас продают популярные сыры и йогурты с большими скидками. Что можно купить почти за полцены.