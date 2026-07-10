Вдарив копа та розпилив газ: що вирішив суд щодо учасника сутички з ТЦК у Львові (оновлено)

Хлопець заявляє, що кається у скоєному

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

У п’ятницю, 10 липня, суд у Львові обирає запобіжний захід одному з нападників на правоохоронців під час масової сутички зі співробітниками ТЦК. 23-річний Олег Гаврилов є єдиним фігурантом цього кримінального провадження.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE із зали суду. Наголошується, що хлопець ударив одного з правоохоронців кулаком по голові, а після цього розпилив газовий балончик в обличчя іншому.

Наразі відомо, що Гаврилов служив в армії, але у лютому 2026 року пішов до СЗЧ. Його адвокат заявила, що під час сутички хлопець отримав забій ребра та голови.

Оновлено: Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 днів без визначення застави.

Прокурор просив для Гаврилова взяття під вартою без права на внесення застави. Стаття передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Підозрюваний у суді. Фото: Марта Байдака/Новини. Live

У той же час сам підсудний кається у скоєному та сподівається на домашній арешт.

Що сталося у Львові 8 липня

Пізно ввечері на проспекті Червоної Калини (Сихівський район) розпочалася суперечка між цивільними та представниками ТЦК, пізніше до ситуації приєдналися правоохоронці.

Суперечка була запекла, із застосуванням фізичної сили — одного з військовослужбовців ТЦК групою смикали за одяг, вимагаючи, щоб він зняв військову форму, а їхню машину перекинули і розбили. Повідомляється про постріли, попередньо це були попереджувальні, у повітря.

Натовп на проспекті Червоної Калини зібрався швидко/ Фото: Соцмережі

У Львівському обласному ТЦК та СП повідомили, що конфлікт розпочався, коли о 21:30 зупинили чоловіка для перевірки військово-облікових документів. Він виявився порушником обліку з 12 червня, його доставили до ТЦК і станом на північ 9 липня було направлено для проходження ВЛК. Група оповіщення, що залишилася на місці, зіткнулася із агресією групи невідомих осіб. "Ця група оточила службовий транспорт військовослужбовців, поводилася агресивно, суттєво пошкодила і, зрештою, перекинула службовий автомобіль", — йдеться у повідомленні. У ТЦК закликають пам’ятати, що справжній ворог Росія не піддаватиметься на провокації і дотримуватиметься комендантської години.

Наслідки конфлікту з ТЦК 8 липня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Буданов, Садовий та Міноборони відреагували на масову сутичку з ТЦК у Львові.