Ударил полицейского и распылил газ: что грозит участнику громкой стычки с ТЦК

Парень заявляет, что раскаивается в содеянном

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В пятницу, 10 июля, суд во Львове избирает меру пресечения одному из нападающих на полицейских во время массовой стычки с сотрудниками ТЦК. 23-летний Олег Гаврилов является единственным фигурантом данного уголовного производства.

Об этом сообщают журналисты Новости.LIVE из зала суда. Отмечается, что парень ударил одного из правоохранителей кулаком по голове, а после этого распылил газовый баллончик в лицо другому.

В настоящее время известно, что Гаврилов служил в армии, но в феврале 2026 года ушел в СЗЧ. Его адвокат заявила, что во время стычки парень получил ушибы ребра и головы.

Прокурор просит для Гаврилова заключение под стражей без права на внесение залога. Статья предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Подозреваемый в суде. Фото: Марта Байдака / Новини. Live

В то же время сам подсудимый раскаивается в содеянном и надеется на домашний арест.

Что произошло во Львове 8 июля

Поздним вечером на проспекте Червоной Калины (Сыховский район) начался спор между гражданскими и представителями ТЦК, позже к ситуации присоединились правоохранители.

Спор был ожесточенным, с применением физической силы — одного из военнослужащих ТЦК группой дергали за одежду, требуя, чтобы он снял военную форму, а их машину опрокинули и разбили. Сообщается о выстрелах, предварительно это были предупредительные, в воздух.

Толпа на проспекте Червоной Калины собралась быстро/ Фото: Соцсети

Во Львовском областном ТЦК и СП сообщили, что конфликт начался, когда в 21:30 остановили мужчину для проверки военно-учетных документов. Он оказался нарушителем учета с 12 июня, его доставили в ТЦК и по состоянию на полночь 9 июля был направлен для прохождения ВЛК. Группа оповещения, которая осталась на месте, столкнулась с агрессией группы неизвестных лиц. "Эта группа оцепила служебный транспорт военнослужащих, вела себя агрессивно, существенно повредила и, в конце концов, опрокинула служебный автомобиль", — говорится в сообщении. В ТЦК призывают помнить, что настоящий враг Россия не поддаваться на провокации и соблюдать комендантский час.

Последствия конфликта с ТЦК 8 июля

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Буданов, Садовой и Минобороны отреагировали на массовую стычку с ТЦК во Львове.