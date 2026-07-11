Купили неякісний товар в "АТБ"? Як діяти, щоб гроші повернули без суперечок

З поверненням краще не зволікати, чим скоріше звернутися до магазину, тим вищі шанси на успіх

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Неякісний товар, придбаний в "АТБ", можна повернути. Це стосується як продуктів, так і товарів непродовольчої групи.

"Телеграф" розповідає, як повернути неякісний товар в "АТБ". Це право регулює Закон України "Про захист прав споживачів" та постанова Кабміну №172.

Якщо ви виявили, що куплений продукт зіпсований (пошкоджена банка з консервою, пліснява, або термін придатності, що вже минув), магазин зобов’язаний або замінити його на якісний, або повернути гроші. Для цього необхідно якомога швидше звернутися до адміністратора "АТБ", де було придбано товар.

Щоб довести факт покупки, потрібний чек. Це може бути паперовий, або електронний варіант. Без чека повернути неякісний товар теж можна, але в рази складніше.

Як повернути товар в "АТБ". Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Як повернути товар в "АТБ" — покрокова інструкція

Прийшовши до магазину з неякісним товаром та чеком, звертайтеся до керуючого (можна попросити охорону покликати його). Також потрібно взяти з собою паспорт, це необхідно для оформлення акту про повернення коштів.

Якщо оплата товару була здійснена карткою, туди ж мають повернутися гроші. Термін зарахування залежить від банку і може тривати від кількох хвилин до кількох днів.

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