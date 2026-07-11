Купили некачественный товар в "АТБ"? Как действовать, чтобы деньги вернули без споров

С возвращением лучше не медлить, чем скорее обратиться в магазин, тем выше шансы на успех

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Некачественный товар, приобретенный в "АТБ", можно вернуть. Это касается как продуктов, так и товаров непродовольственной группы.

"Телеграф" рассказывает, как вернуть некачественный товар в АТБ. Это право регулирует Закон Украины "О защите прав потребителей" и постановление Кабмина №172.

Если вы обнаружили, что купленный продукт испорчен (поврежденная банка консервов, плесень, или истекший срок годности), магазин обязан либо заменить его на качественный, либо вернуть деньги. Для этого необходимо как можно скорее обратиться к администратору "АТБ", где был приобретен товар.

Чтобы доказать факт покупки, нужен чек. Это может быть бумажный или электронный вариант. Без чека вернуть некачественный товар тоже можно, но в разы сложнее.

Как вернуть товар в "АТБ" | Инфографика: "Телеграф"/ИИ

Как вернуть товар в "АТБ" — пошаговая инструкция

Придя в магазин с некачественным товаром и чеком, обращайтесь к управляющему (можно попросить охрану позвать его). Также нужно взять с собой паспорт, это необходимо для оформления акта о возврате средств.

Если оплата товара была произведена картой, туда же должны вернуться деньги. Срок зачисления зависит от банка и может занять от нескольких минут до нескольких дней.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что делать, если потеряли ключи от ячейки в "АТБ". Каким может быть штраф.