"Більше зручності у використанні та зберіганні коштів", - голова НБУ Андрій Пишний про нову банкноту 2000 гривень

В умовах війни готівка залишається важливим платіжним засобом

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Сьогодні Україна має добре розвинені безготівкові розрахунки, а 96 зі 100 операцій із платіжними картками є безготівковими. Але війна щодня нагадує: фінансова система має бути не лише сучасною, а й стійкою, і люди повинні мати доступ до готівки, впевнений голова НБУ Андрій Пишний.

В Україні має працювати безготівкова інфраструктура, але водночас люди повинні мати доступ до готівки, щоб розрахуватися там, де нестабільний зв’язок, складна безпекова ситуація, де люди щодня живуть поруч із ризиком. Саме тому готівка залишається важливим платіжним засобом поруч із безготівкою. Про це на своїй сторінці у мережі Facebook написав голова НБУ Андрій Пишний.

"Українцям потрібні різні форми грошей. І наше завдання як Національного банку – забезпечити, щоб кожна з них була надійною, зручною, доступною та захищеною", — зауважив Андрій Пишний.

На банкноті розміщено портрет українського поета, мислителя та дисидента Василя Стуса. Фото: Андрій Пишний/Facebook

За його словами, сьогодні Україна має добре розвинені безготівкові розрахунки, і 96 зі 100 операцій із платіжними картками є безготівковими. "Це сильний результат і важлива ознака довіри до фінансової системи. І навіть війна не спинила наші прагнення для розвитку кешлес. Але війна щодня нагадує нам: фінансова система має бути не лише сучасною, а й стійкою", — зауважив голова НБУ.

Він розповів, що введення нового найвищого номіналу 2000 гривень означає для держави зменшення витрат на логістику та обслуговування готівкового обігу. Адже менша кількість банкнот для того самого обсягу операцій означає менше витрат на їх виготовлення, транспортування, інкасацію, оброблення та зберігання.

За його словами, для банків введення нової банкноти 2000 гривень – це менше операційне навантаження, швидше оброблення готівки та ефективніші касові процеси.

Для торгівлі й бізнесу – зручніші та швидші готівкові розрахунки. Для людей – більше зручності у використанні та зберіганні коштів.

"Окрема розмова – захист нової банкноти. Вона має найвищий рівень захисту і містить понад 20 захисних елементів. Ми презентуємо банкноту, яка відповідає змінам в економіці, робить готівковий обіг ефективнішим і посилює захищеність гривні. Але водночас ми вплітаємо в історичне полотно нашої валюти новий символічний образ. Образ людини, чия незламність, внутрішня свобода і відповідальність за власний вибір надзвичайно точно промовляють до нас саме сьогодні", — зауважив Андрій Пишний.

Нагадаємо, 10 липня НБУ презентував нову банкноту номіналом 2000 гривень, на якій зображений український поет Василь Стус.

Раніше повідомлялось, що, за словами голови НБУ Андрія Пишного, введення нової банкноти номіналом 2000 гривень не вплине на динаміку інфляції, оскільки зміни у грошовому обігу наздоганяють ширші економічні процеси, а не спричиняють їх.