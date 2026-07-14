Західні деталі в російських ракетах: у Зеленського назвали країни, які "забивають" на зобов'язання

Частину ланцюжків поставок можна перекрити

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Іноземні комплектуючі продовжують потрапляти в російські ракети та безпілотники. Є два основні канали, через які йдуть компоненти — заводи у Китаї та постачання з країн-партнерів.

Про це уповноважений президента України з санкційної політики Владислав Власюк розповів в інтерв’ю "Телеграфу": "Китай партнер України, але…": уповноважений щодо санкцій про деталі у російських дронах, проблеми Кремля та Березу".

"Тепер як іноземні компоненти ракет і дронів потрапляють в Росію. Заводи, що розташовані в Китаї. Це можуть бути і китайські компанії-виробники і заводи в Китаї європейських, американських компаній. З їхніх заводів багато компонентів напряму через кордон потрапляють до Російської Федерації. Це та частина проблеми, з якою санкційними і будь-якими іншими інструментами важко боротися, хоча фінансові санкції і мають певний вплив", — сказав він.

За словами Власюка, ще друга частина проблеми – деталі, виготовлені на заводах на території країн-партнерів: Японія, Європа, США. Перекрити цей канал набагато простіше. Для цього компаніям необхідно посилити внутрішні процедури контролю, покращити системи комплаєнсу (система внутрішньої політики та правил компанії – ред. ) та тісніше співпрацювати з правоохоронними органами. На думку співрозмовника, абсолютно реально на 95% прикрити можливість постачання відповідних компонентів до РФ.

Водночас постає питання — чому країни-партнери досі цього не зробили. Як пояснює Власюк, для цього потрібні зусилля, але не всі готові їх робити. Окремі компанії, у тому числі нідерландська NXP (виробник напівпровідникових електронних компонентів, – ред. ) досягли суттєвого прогресу.

"Ми практично перестали знаходити їхні компоненти в "свіжих" російських дронах. А інші, наприклад, швейцарська STMicroelectronics (одна з найбільших європейських компаній-виробників мікроелектроніки, — ред.) на п'ятий рік [повномасштабної війни] продовжують розказувати, що вони там щось не можуть, щось не знають… Це неправильний підхід. Він некорисний ні для самої компанії, ні для Швейцарії, ні, звичайно, для України", — зазначив Власюк.

Владислав Власюк

При цьому українська сторона передавала та продовжує передавати конкретну інформацію виробникам. Кожен виробник отримує сотні серійних номерів компонентів. Цього більш ніж достатньо для того, щоб здійснювати будь-яке розслідування та виявляти саме тих великих дистриб’юторів, через які ці поставки проходять, а далі вживати відповідних заходів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що випливли цікаві дані про безпілотників РФ. Значна частина ключових компонентів російських безпілотників – від двигунів до електроніки – надходять із Китаю.