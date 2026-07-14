Західні деталі в російських ракетах: у Зеленського назвали країни, які "забивають" на зобов'язання
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Частину ланцюжків поставок можна перекрити
Іноземні комплектуючі продовжують потрапляти в російські ракети та безпілотники. Є два основні канали, через які йдуть компоненти — заводи у Китаї та постачання з країн-партнерів.
Про це уповноважений президента України з санкційної політики Владислав Власюк розповів в інтерв’ю "Телеграфу": "Китай партнер України, але…": уповноважений щодо санкцій про деталі у російських дронах, проблеми Кремля та Березу".
"Тепер як іноземні компоненти ракет і дронів потрапляють в Росію. Заводи, що розташовані в Китаї. Це можуть бути і китайські компанії-виробники і заводи в Китаї європейських, американських компаній. З їхніх заводів багато компонентів напряму через кордон потрапляють до Російської Федерації. Це та частина проблеми, з якою санкційними і будь-якими іншими інструментами важко боротися, хоча фінансові санкції і мають певний вплив", — сказав він.
За словами Власюка, ще друга частина проблеми – деталі, виготовлені на заводах на території країн-партнерів: Японія, Європа, США. Перекрити цей канал набагато простіше. Для цього компаніям необхідно посилити внутрішні процедури контролю, покращити системи комплаєнсу (система внутрішньої політики та правил компанії – ред. ) та тісніше співпрацювати з правоохоронними органами. На думку співрозмовника, абсолютно реально на 95% прикрити можливість постачання відповідних компонентів до РФ.
Водночас постає питання — чому країни-партнери досі цього не зробили. Як пояснює Власюк, для цього потрібні зусилля, але не всі готові їх робити. Окремі компанії, у тому числі нідерландська NXP (виробник напівпровідникових електронних компонентів, – ред. ) досягли суттєвого прогресу.
"Ми практично перестали знаходити їхні компоненти в "свіжих" російських дронах. А інші, наприклад, швейцарська STMicroelectronics (одна з найбільших європейських компаній-виробників мікроелектроніки, — ред.) на п'ятий рік [повномасштабної війни] продовжують розказувати, що вони там щось не можуть, щось не знають… Це неправильний підхід. Він некорисний ні для самої компанії, ні для Швейцарії, ні, звичайно, для України", — зазначив Власюк.
При цьому українська сторона передавала та продовжує передавати конкретну інформацію виробникам. Кожен виробник отримує сотні серійних номерів компонентів. Цього більш ніж достатньо для того, щоб здійснювати будь-яке розслідування та виявляти саме тих великих дистриб’юторів, через які ці поставки проходять, а далі вживати відповідних заходів.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що випливли цікаві дані про безпілотників РФ. Значна частина ключових компонентів російських безпілотників – від двигунів до електроніки – надходять із Китаю.