Западные детали в российских ракетах: у Зеленского назвали страны, которые "забивают" на обязательства

Часть цепочек поставок можно перекрыть

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Иностранные комплектующие продолжают попадать в российские ракеты и беспилотники. Есть два основных канала, через которые идут компоненты — заводы в Китае и поставки из стран-партнеров.

Об этом уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк рассказал в интервью "Телеграфу": "Китай партнер Украины, но…": уполномоченный по санкциям о деталях в российских дронах, проблемах Кремля и Березу".

"Теперь как иностранные компоненты ракет и дронов попадают в Россию. Заводы расположены в Китае. Это могут быть и китайские компании-производители и фабрики в Китае европейских, американских компаний. С их заводов многие компоненты напрямую через границу попадают в Российскую Федерацию. Это та часть проблемы, с которой санкционными и любыми другими инструментами трудно бороться, хотя финансовые санкции и оказывают определенное влияние", — сказал он.

По словам Власюка, еще вторая часть проблемы — детали, произведенные на заводах на территории стран-партнеров: Япония, Европа, США. Перекрыть этот канал гораздо проще. Для этого компаниям необходимо усилить внутренние процедуры контроля, улучшить системы комплаенса (система внутренней политики и правил компании — ред.) и теснее сотрудничать с правоохранительными органами. Согласно мнению собеседника, абсолютно реально на 95% прикрыть возможность поставки соответствующих компонентов в РФ.

В то же время возникает вопрос — почему стрнаны-партнеры до сих пор этого не сделали. Как объясняет Власюк, для этого необходимы усилия, но не все готовы их делать. Отдельные компании, в том числе нидерландская NXP (производитель полупроводниковых электронных компонентов, — ред. ) достигли существенного прогресса.

"Мы практически перестали находить их компоненты в "свежих" русских дронах. А другие, например, швейцарская STMicroelectronics (одна из крупнейших европейских компаний-производителей микроэлектроники — ред. ) на пятый год [полномасштабной войны] продолжают рассказывать, что они там что-то не могут, что-то не знают… Это неправильный подход. Он не полезен ни для самой компании, ни для Швейцарии, ни, конечно, для Украины", — отметил Власюк.

Владислав Власюк

При этом украинская сторона передавала и продолжает передавать конкретную информацю производителям. Каждый изготовитель получает сотни серийных номеров их компонентов. Этого более чем достаточно для того, чтобы осуществлять любое расследование и выявлять именно тех крупных дистрибьюторов, через кого эти поставки проходят, а далее принимать соответствующие меры.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что всплыли интересные данные о беспилотниках РФ. Значительная часть ключевых компонентов российских беспилотников – от двигателей до электроники – поступают из Китая.