Теща вимагала від зятя гроші за квартиру: суд ухвалив несподіване рішення

Мати намагалася повернути гроші через кілька років після купівлі житла

Без боргу, але з половиною квартири залишився чоловік після судової суперечки з колишньою тещею на Хмельниччині. Суди двох інстанцій погодилися у своїх рішеннях.

Жінка намагалася стягнути з доньки та її колишнього чоловіка 30 000 євро, які позичила у 2018 році на купівлю квартири. Гроші отримала донька, що підтверджували договір позики та розписка. Квартиру купили за 10 днів після отримання коштів.

Після розлучення у 2021 році чоловік через поділ майна отримав половину квартири. При цьому тещі кошти ніхто не повернув. Жінка звернулась до суду в травні 2024 із вимогою стягнути з доньки та її колишнього чоловіка по 15 000 євро.

Кам'янець-Подільський міськрайонний суд, а згодом і Хмельницький апеляційний суд, задовольнили позов лише частково: 15 000 євро стягнуто з доньки, а у вимогах до колишнього чоловіка — відмовлено. Суд підкреслив, що 30 000 євро є "цінним майном", тому письмова згода другого з подружжя була обов'язковою. Крім того, позивачка не змогла довести, що саме позичені 30 000 євро були витрачені на купівлю квартири.

Тож оскільки колишній чоловік не брав участі у договорі та не давав на нього підтвердженої згоди, він не несе відповідальності за цим боргом, навіть якщо він отримав частку у квартирі після розлучення.

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