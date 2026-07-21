Працівникам забирати додому не можна? Що в "АТБ" роблять з простроченими продуктами

Можливо, у недалекому майбутньому, товари, що безпечні для вживання, але непридатні для продажу, віддаватимуть нужденним

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В "АТБ" прострочену продукцію утилізують таким чином, щоб вона стала абсолютно непридатною для споживання. Її не віддають навіть притулкам для тварин, де продукти, які вже не годяться для людей, могли б стати в пригоді на корм чотирилапим.

Куди дівається прострочка, розповів колишній керуючий декількох магазинів "АТБ". За його словами, товар, термін придатності якого сплив, для уникнення крадіжок та розкрадання, зважується (якщо ваговий), або перераховується (якщо поштучний).

Далі його під наглядом камер викидають та заливають якоюсь хімічною рідиною. Це роблять для того, щоб у працівників не було спокуси щось забрати собі.

"АТБ" може почати роздавати продукти безкоштовно — що відомо

Продукти, термін придатності яких спливає, у європейських країнах роздають нужденним у рамках програм "банк продуктів". Запровадження такої ініціативи обговорюється й в Україні, ухвалення закону про "фудбенкінгу" (food banking) є однією з вимог Євросоюзу.

Якщо його ухвалять, пенсіонерам, багатодітним родинам та іншим людям у важких життєвих обставинах, будуть безкоштовно роздавати безпечні для вживання продукти, які втратили товарний вигляд, або у них закінчується термін придатності.

Раніше "Телеграф" розповідав, про безкоштовну фішку "АТБ", про яку ніхто не знає. Що можуть дати покупцям просто так.