Работникам забирать домой нельзя? Что в "АТБ" делают с просроченными продуктами

Возможно, в скором будущем продукты, безопасные для употребления, но непригодные для продажи, будут отдавать нуждающимся

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В "АТБ" просроченную продукцию утилизируют таким образом, чтобы она стала совершенно непригодной для употребления. Ее не отдают даже приютам для животных, где продукты, которые уже не годятся для людей, могли бы пригодиться на корм четырехлапым.

Куда девается просрочка, рассказал бывший управляющий нескольких магазинов "АТБ". По его словам, товар, срок годности которого истек, во избежание воровства, взвешивается (если весовой), или пересчитывается (если поштучный).

Далее его под наблюдением камер выбрасывают и заливают какой-то химической жидкостью. Это делают для того, чтобы у работников не было соблазна что-нибудь забрать себе.

"АТБ" может начать раздавать продукты бесплатно — что известно

Продукты, срок годности которых истекает, в европейских странах раздают нуждающимся в рамках программ "банк продуктов". Введение такой инициативы обсуждается и в Украине, принятие закона о "фудбенкинге" (food banking) является одним из требований Евросоюза.

Если его примут, пенсионерам, многодетным семьям и другим людям в тяжелых жизненных обстоятельствах, будут бесплатно раздавать безопасные для употребления продукты, потерявшие товарный вид, или у которых истекает срок годности.

Ранее "Телеграф" рассказывал о бесплатной фишке "АТБ", о которой никто не знает. Что могут дать покупателям просто так.